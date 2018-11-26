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Mitsubishi Motors Ghosn'un görevine son verdi

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:25
Mitsubishi Motors Ghosn'un görevine son verdi

TOKYO (AA) - Japonya'da Mitsubishi Motors Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Carlos Ghosn'un görevine son verdi.

Mitsubishi Motors'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin bugün yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı duyuruldu.

Yapılan oylamayla Carlos Ghosn, Mitsubishi'deki görevinden alındı. Ghosn'un Japonya'nın başkenti Tokyo'da tutuklu olduğu açıklanmıştı.

Nissan Motor Yönetim Kurulu da geçen perşembe günü Carlos Ghosn'un görevine son vermişti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.

Ghosn'un 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle tutuklandığı bildirilmişti.

Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için "operasyon direktörlüğü" sıfatıyla Nissan'a gelmişti.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliği'ne getirildi, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi oldu.

Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016'da Nissan-Renault'un sermaye ortaklığına katıldı.

Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, en önemli rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:25
  1. Ghosn
  2. Mitsubishi
  3. Nissan

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