0553 313 94 23

Mitsubishi Electric yeni ürünlerini ISE Fuarı’nda tanıttı

Mitsubishi Electric, tamamı karmaşık sorunlara hızlı ve güvenilir çözümler sunmak için geliştirdiği donanım işlemcileri, yerel IP, yazılım ve en yeni uç hesaplama mimarilerinden oluşan özel çözümlerini Amsterdam’daki ISE 2019’da sergiledi

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:43
Mitsubishi Electric yeni ürünlerini ISE Fuarı’nda tanıttı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, kontrol odaları için son teknoloji video wall ve ekran sistemlerini ISE Fuarı’nda tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, görsel veri sistemleri alanındaki deneyimi ışığında inovatif ürünler geliştiren Mitsubishi Electric, Amsterdam’daki ISE 2019 Fuarı’nda yeni profesyonel LCD ekran eklenen genişletilmiş profesyonel ekran serisi 4Diamond Grid'i tanıttı. Markanın en yeni DLP ve LED kontrol odası çözümleri de fuarda sergilendi.

Kontrol odası uygulamaları için özel olarak tasarlanan ve direkt görüş imkanı sunan LED ekranı geliştiren ilk şirket olma özelliğini taşıyan Mitsubishi Electric, ISE 2019’da ikinci modeli olan 1.25 mm VS-12NP180’in lansmanını gerçekleştirdi. Bu yeni modelin, üstün yüksek çözünürlük performansı ve birçok ileri özelliği sayesinde zorlu kontrol odası uygulamaları için öne çıkan bir seçenek olması hedefleniyor.

- Çalışma ömrü 100 bin saate çıkarıldı

Açıklamaya göre, dünya genelinde çok sayıda kontrol odası için tercih edilen Mitsubishi Electric, kontrol odası ekranlarında güvenilirlik kadar uzun ömür ve uygun maliyetin de önemli olduğu bilinciyle hareket ediyor. Çalışmalarını bu kapsamda geliştiren marka, en popüler modellerinden biri olan 60HS12 Slimcube’un 7/24 esasıyla bakım gerektirmeyen çalışma ömrünü 100 bin saate çıkardı.

Standart bir kontrol odası olmadığına, her bir projenin benzersiz ve özel zorluklar barındırdığına inanan marka, sistem entegratörlerine bu zorlukların üstesinden gelecek araçlar sunmak amacıyla da 4Diamong Grid serisini yedi yeni LCD ekranla genişletti. Bu yeni seri, uygun maliyetli ve çok amaçlı çözümlerle genişletilen üstün kaliteli kontrol odası ekran sistemlerini içeriyor.

- 15 yıl boyunca 7/24 aralıksız çalışan küpler

Mitsubishi Electric’in fuarda sergilediği bir başka üstün teknoloji ürünü WE120 DLP “video wall” küpleri ise 130 bin saat çalışma ömrüne sahip oluşuyla öne çıkıyor. Marka bu sayede rutin bakım işlemi gerektirmeden 15 yıl boyunca 7/24 aralıksız çalışan projektörler sunuyor.

Şimdiye dek dünya genelinde 89 binin üzerinde "DLP cube" kurulumu yapan marka, iç güvenlikten toplu taşımaya kadar dünyanın en kritik uygulamaları için özel sistemler geliştiriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:43
  1. ISE 2019
  2. Mitsubishi Electric

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yenilmez kadınlar", Avrupa Kupası'nı Mersin'e getirmek istiyor
    1. "Yenilmez kadınlar", Avrupa Kupası'nı..
    2. 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
    3. Eti seviyoruz, yemek yemeği zayıf..
    4. Ömer Günel; “Belediye meclis üyeleri..
    5. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu..
    6. 5 yaşındaki Baran’ın organları 2..
    7. Elazığ’da silah kaçakçılığı..
    8. Şifa bulmak için toprak yiyorlar
    9. Akyel: "Samsun’da iyi gidişatımızı..
    10. Kayseri’de ’on numara yağ’ operasyonu
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varank’ın..
    12. (Özel haber) Berlin’de Türk Sanat..
    13. Çınar’dan Özdemir’e övgü
    14. Güçlü sanayi, temiz üretime 30 milyon..
    15. Türk erkeği cebinde parası olmasa bile..
    16. İnegöl Belediyespor 2. Lig..
    17. Beyoğlu’nda güvelik kamerasına..
    18. Prof. Dr. Turna: "Prostat ve böbrek..
    19. Ford'un geliştirdiği teknoloji "Şerit..
    20. Muratpaşa’da kadınlar 8 Mart’a..
    21. Alaşehir’de yetenekli müzisyenler..
    22. İmamoğlu yaşadığı şoku anlattı! 'Beni..
    23. Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
    24. Setur Marinaları CNR Avrasya Boat..
    25. ASO’da Durmuş Ali Akça Resim Sergisi
    26. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol..
    27. Siirt’te traktör devrildi: 1 ölü
    28. Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5...
    29. Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları..
    30. TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 1..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı