Mitsubishi Electric üniversitelerde öğrencilere ışık tutmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Üniversitelerin mühendislik fakültelerine robot eğitim merkezleri kurulmasına öncülük eden Mitsubishi Electric'in yetkilileri, gençlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, endüstriyel otomasyon sistemleri alanında dünyanın önde gelen markalarından Mitsubishi Electric, sanayideki rolü hızla artan robot teknolojilerine yön verecek mühendislerin yetiştirilmesi hedefiyle eğitime destek oluyor.

Türkiye’de gelecekte otomasyon ve ileri robot teknolojilerine yön verecek uzmanların yetiştirilmesi amacıyla eğitime destek projesi yürüten Mitsubishi Electric, üniversitelerin mühendislik fakültelerine endüstriyel robot hibe ederek robot eğitim merkezleri kurulmasına öncülük ediyor.

Sanayi 4.0, dijital fabrikalar ve robotlar konusunda öğrencileri bilinçlendirmek için bugüne kadar pek çok organizasyona katkıda bulunan Mitsubishi Electric, yine üç önemli üniversite etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, Karabük Üniversitesi Bilişim Günleri 19, Erciyes Üniversitesi Tecrübe Paylaşım Konferansı ve Arel Üniversitesi Pazarlama ve İnovasyon etkinliklerinde; Sanayi 4.0 vizyonu, geleceğin fabrika otomasyonu, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka ve robot teknolojileri konularına ışık tuttu.

- "Türkiye’nin Dördüncü Sanayi Devrimi’ni yakalayacağını düşünüyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Bizel, Mitsubishi Electric olarak Türkiye’nin Dördüncü Sanayi Devrimi’ni gençlerle birlikte yakalayacağını belirtti.

Bizel, "Türk sanayisinin bu devrime oldukça açık olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada Sanayi 4.0’a yanıtımız olan [email protected] konseptimizle Türk sanayisine ileri robot teknolojisiyle donatılmış geleceğin dijital fabrikalarını şimdiden sunabiliyoruz. Bu süreçte robotlar arası veri transferi de giderek hızlanıyor ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotlar artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak kontrol edebiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün [email protected] altyapısı sayesinde robotların üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazır durumdalar. Çünkü [email protected] konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor. Mitsubishi Electric’in [email protected] konsepti ile bir fabrikayı yeni endüstri evresindeki tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde kurmak ve kurulumdan önce de sanal bir fabrika oluşturmak mümkün.

Bu sanal fabrika sayesinde öncelikle ihtiyaç ve verimlilik analizi yapma, ardından bu analiz sonuçlarına göre yatırımları şekillendirme imkanı sunuyoruz. Yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan ve üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan [email protected] konsepti, küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor."