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Mitsubishi Electric, teknoloji start up'ı Realtime Robotics'e yatırım yaptı

Mitsubishi Electric, hareket planlama çözümleri geliştiren ABD'li start up Realtime Robotics'e yatırım yaparak hissedar oldu- Mitsubishi Electric, Realtime Robotics'e yaptığı yatırım sayesinde MELFA serisi endüstriyel robot sistemlerinin ileri hareket planlama teknolojileriyle entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
Mitsubishi Electric, teknoloji start up'ı Realtime Robotics'e yatırım yaptı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, hareket planlama çözümleri geliştiren ABD’li bir teknoloji start up'ı olan Realtime Robotics'e yatırım yaparak hissedar oldu.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, endüstriyel robot sistemlerinin hızla önem kazandığı Sanayi 4.0 çağında Maisart yapay zeka (AI) teknolojisi sayesinde sunduğu yüksek hız, yüksek hassasiyet, görüş kabiliyeti ve güç sensörleri ile öne çıkan MELFA serisi endüstriyel robot sistemleriyle sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

"Daha İyisi İçin Değişim (Changes for the Better)" felsefesi ışığında sürekli gelişim için çalışan Mitsubishi Electric, şimdi de endüstriyel robot sistemleri alanındaki faaliyetlerini geliştirmek amacıyla ABD'li bir teknoloji start up'ı olan Realtime Robotics'e yatırım yaptı.

Mitsubishi Electric'in hissedar konumunda yer aldığı Realtime Robotics, bir robotun hiçbir engele çarpmadan hedefe ulaşması için optimum yolun hesaplanması ve tespit edilmesini sağlayan hareket planlama teknolojilerini geliştiriyor ve satışa sunuyor. Realtime Robotics'in hareket yolu planlama çözümü, gerekli hesaplamaları gerçek zamanlı olarak uyguluyor.

Mitsubishi Electric tarafından Realtime Robotics'e sağlanan finansmanın ise güvenlik ve performans konusunda ilerleme kaydedilmesini sağlayarak endüstriyel robot sistemlerinin geliştirilmesine ivme kazandırması hedefleniyor.



- Güvenli ve verimli endüstriyel robot sistemleriyle akıllı üretim ortamları gelişecek

Mitsubishi Electric, Realtime Robotics'e yaptığı yatırım sayesinde MELFA serisi endüstriyel robot sistemlerinin ileri hareket planlama teknolojileriyle entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

Yeni sistemlerin, toplama ve yerleştirme gibi görevleri yerine getirirken bağımsız ve hızlı hareket edebilmesi ve yapılandırılmamış çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek engellerle ve işçilerle çarpışmadan faaliyet göstermesi bekleniyor.

Güvenli ve verimli endüstriyel robot sistemleriyle akıllı üretim ortamlarının daha da geliştirileceğini öngören Mitsubishi Electric, 2020 yılı itibarıyla Realtime Robotics'in hareket planlama teknolojilerinin entegre edildiği yeni endüstriyel robot sistemlerinin lansmanını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Akıllı üretim çözümlerini inovatif teknolojilerle desteklemek için çalışmalarda bulunan Mitsubishi Electric, bu hedef doğrultusunda başka şirketlerle iş birliklerine devam etmeyi planlıyor.


- Ulaşılması amaçlanan robotik sistem konfigürasyonları


Mitsubishi Electric'in, Realtime Robotics teknolojileriyle ulaşmayı amaçladığı robotik sistem konfigürasyonları için örnekler şöyle:

"Mitsubishi Electric teknolojisi olan Maisart yapay zeka teknolojisi ve vizyon sensörü sayesinde aynı hizada sıralanmayan parçaların rastgele toplanması. Maisart yapay zeka teknolojisi ve güç sensörleriyle elde edilen hassas güç kontrolü sayesinde yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli parça yerleştirme özelliği. Realtime Robotics teknolojisi için otomatik olarak 3D modeller oluşturmak ve engellerden kaçınmak için çalışma ortamlarının sensör verileri yardımıyla algılanması."



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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
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