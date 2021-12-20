'Mitra-Tauroktoni-Öküz-Bill Gates-Zülkarneyn'

Birinci mesele: Hani tüm dünyada ve pek tabii Türkiye’de de “ineklerin çıkardığı gazın, küresel ısınmaya çok büyük olumsuz katkısı oluyor” diyen meşhur şeytanî Bill Gates var ya, işte bu meselenin kökünde de “öküzü/boğayı öldürme” yani şeytanî “mitra”cıların meşhur “tauroktoni” sembolünde, onların tanrısı mitranın “boğa öldürme: tauroktoni” sahnesi vardır.

Böylece tanrılarının yaptığı “öküzü öldürmek”i, bu defa da güya “küresel ısınmaya sebep oluyor” küresel ilüzyonuyla tüm dünyaya yaptıracaklar. Esasen bu da, 2020 itibariyle inşallah girdiğimiz “Zülkarneyn” çağına karşı yapılan bir karşı manevi saldırıdır. Zira Zülkarneyn “çift boynuz sahibi” demektir. Doğal olarak akla ilk gelen “çift boynuz sahibi” de öküz yahut boğadır. İşte Zülkarneyn’in sembolü olan ve 2020’yle inşallah girdiğimiz bu yeni kutlu döneme, güya manen zarar vermek için, Zülkarneyn sembolü olan öküzü/boğayı tüm insanlara kestirmek, yani aslında manen Zülkarneyn’i kesmek/kestirmek istiyorlar.

İkinci mesele: Şeytan nasıl ki, hak ile batılı, doğru ile yalanı, misal “metaverse” gibi bi yerde; gerçek(Reality) ile “sanal:sahte” gerçek’i (Virtual Reality:VR), aynı dükkanda sattırır. Hatta bunu bir de öyle bir süsler ki, adına da “Süslü/Artırılmış gerçeklik: Augmented Reality(AR)” der, işte aynen bunun gibi, bu meselede de şeytan, Zülkarneyn’in boğa hakimiyeti sembolü olan öküzü alıyor sonra onun manasını değiştiriyor ve evvelen rahmanî olan Zülkarneyn sembolü olan “öküzün kontrol altına alınması” sahnesini allıyor, pulluyor ve nihayet şeytanî mitracıların “tauroktoni: boğa öldürme” sembolü haline getiriyor.

Amma yağma yok! Onlar yine hata ettiler. Zira Zülkarneyn evet “çift boynuz sahibi”dir lakin Zülkarneyn’in öküzle/boğayla olan ilişkisi; öküzün bir zâtihî kendisiyle ilgili değil, bilakis esas “öküzü/boğayı kontrol etmek”le ilgilidir. Yani Zülkarneyn’in sembolü; öküzün kendisi değil, öküzün hakimiyet altına alınarak burnunun yere sürtülmesi meselesidir.

Velhasıl Zülkarneyn; “çift boynuz” değil, “çift boynuz sahibi” demektir.

Aynı, Kur’an’ın en uzun suresi olan öküz/inek (Bakara) suresindeki; hem, yahudilere “kes” emri verilen, ama yahudilerin 40 dereden su getirip neredeyse kesmeyecekleri ve fakat sonunda kesmek zorunda kaldıkları “öküz” ve yine aynı suredeki Sâmirînin altından yapıp da böğürdüğü “öküz”’ün, Musa a.s. oraya geldikten sonra paramparça edilmesi gibi. Oysa yahudiler bugün bile hâlâ o 2 öldürülen öküzün Tanrı’dan intikamını alıyormuşcasına, güya sanki onu diriltmişler gibi, öküzü; Dünya finansının merkezi Wall Street’in sembolü haline getirdiler. Öyleyse şimdi biz de, kültürel genetik kodlarımız olan “Epi-Genetik”imizden bir kodu da açıp diriltelim inşallah. İşte senin, mitracıların sembolü dediğin tauroktoni’deki boğanın sırtına binen tanrı mitra da, Kur’an’da Kehf suresinde dünya/dünyalar hakimiyeti verilen “çift boynuz sahibi” Zülkarneyn’in de aslı; Türklerin “öküz kağan” yani “Oğuz Kağan”ından başka da bir şey değildir Allahu alem. Türkler bunu hem “Oğuz Kağan Destanı”nda, o yetmezse hem de Dedem Korkut’un “Boğaç Han” destanında, azgın boğanın boynuzlarından kontrol edilerek yere serilmesine dair destanda zaten anlatıp durur.

Unutma! Zülkarneyn; “çift boynuz sahibi” demektir.

Evvelen Rahmani olan bir sembol, sonradan nasıl mı şeytanileştirilebilir diyorsunuz. Alın size bir örnek:

Sâhi size tahtaya bir “şeytan” çizin deseydim, şeytanı ilk neresinden çizmeye başlardınız ki? “Zülkarneyn Çağı”na hoş geldiniz vesselam.