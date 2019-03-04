0553 313 94 23

Miting havasında SKM açılışı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yüksek bir katılımla açıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:58
Miting havasında SKM açılışı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yüksek bir katılımla açıldı.


AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesinde ilçede faaliyetleri yürütmek üzere SKM açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve çok sayıda partili katıldı.


"AK kadrolar pazarcığımızı 2023 hedeflerine koşturacak"


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılışta konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Teşekkürler pazarcık bizleri her zaman olduğu gibi yalnız bırakmadınız sahip çıktınız. Seçim Koordinasyon merkezimizin açılışını coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik inşallah. 31 Mart yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi AK kadrolar pazarcığımızı 2023 hedeflerine koşturacak" dedi.


"31 Mart akşamı Pazaryeri’mizde bir zafer halkasını daha ekleyeceğiz"


AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise; "Pazaryerili kardeşlerimizin teveccühüyle inşallah Muzaffer Yalçın kardeşimiz AK Parti belediyeciliğinde hız kesmeden yükselmeye devam edecek. 31 Mart akşamı 2019’da 2023 Türkiye’sinin oluşumu noktasında yine Pazaryeri’miz, Bilecik’imiz Türkiye’mizin her noktasında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu medeniyet yolculuğuna bir zafer halkasını daha ekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Konuşmaların ardından belediye, il ve belediye meclis adaylarının tanımı yapılırken, dualar eşliğinde SKM açılışı gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:58
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası imzalanmasaydı, daha çok insani felaket yaşanacaktı”
    1. Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası..
    2. Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması!
    3. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri..
    4. İzmir'de dolandırıcılık operasyonu
    5. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    6. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    7. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    8. "Çok kırılgan bir takımız"
    9. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    10. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    11. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    12. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    13. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    14. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    15. Yeni S-400'ler teslim edildi
    16. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    17. Kalp krizi neden olur?
    18. AK Parti'nin Bartın mitingi
    19. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    20. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
    21. AK Parti'nin Bartın mitingi
    22. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    23. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    24. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    25. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
    26. Yüksek sesle müzik dinlediği için..
    27. NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı
    28. Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar..
    29. "İstanbullu kimliğini benimseyelim"
    30. Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk