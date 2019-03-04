Miting havasında SKM açılışı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yüksek bir katılımla açıldı.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesinde ilçede faaliyetleri yürütmek üzere SKM açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve çok sayıda partili katıldı.

"AK kadrolar pazarcığımızı 2023 hedeflerine koşturacak"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılışta konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Teşekkürler pazarcık bizleri her zaman olduğu gibi yalnız bırakmadınız sahip çıktınız. Seçim Koordinasyon merkezimizin açılışını coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik inşallah. 31 Mart yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi AK kadrolar pazarcığımızı 2023 hedeflerine koşturacak" dedi.

"31 Mart akşamı Pazaryeri’mizde bir zafer halkasını daha ekleyeceğiz"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise; "Pazaryerili kardeşlerimizin teveccühüyle inşallah Muzaffer Yalçın kardeşimiz AK Parti belediyeciliğinde hız kesmeden yükselmeye devam edecek. 31 Mart akşamı 2019’da 2023 Türkiye’sinin oluşumu noktasında yine Pazaryeri’miz, Bilecik’imiz Türkiye’mizin her noktasında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu medeniyet yolculuğuna bir zafer halkasını daha ekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından belediye, il ve belediye meclis adaylarının tanımı yapılırken, dualar eşliğinde SKM açılışı gerçekleştirildi.