Miting alanına vatandaş akını devam ediyor Yenikapı’da düzenlenen ‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’nin başlamasına az bir süre kala vatandaşların alana akını devam ediyor.

Yenikapı’da düzenlenen ‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’nin başlamasına az bir süre kala vatandaşların alana akını devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen ‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’nin başlamasına az bir süre kala vatandaşların alana akını devam ediyor. Alanda yerini alanlar çalınan müziklere Türk bayraklarını sallayarak eşlik ediyor. Kontrol noktalarından aranarak geçen vatandaşlar da mitingin başlamasına kısa bir süre kala alandaki yerlerini almaya devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.