MİT'in paketleyip Türkiye'ye getirdiği üst düzey FETÖ mensupları kimler?

Milli İstihbarat Teşkilatı yine son dakika operasyonla FETÖ mensuplarını paketleyip Türkiye’ye getirdi. MİT FETÖ’nün Azerbaycan kasası olarak bilinen İsa Özdemir Azerbaycan’da Mersin'de örgütün işadamları imamlığını yapan Salih Zeki Yiğit’i ise Ukrayna’da muhteşem bir operasyonla yakalayıp Türkiye’ye getirdi.

Türkiye FETÖ’cü hainleri kaçtıkları inlerinden paketleyin Türkiye’ye getirmeye devam ediyor. MİT yeni bir başarıya daha imza attı. FETÖ mensubu üst düzey iki ismi tereyağından kıl çeker gibi gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye’ye getirdi. MİT Başkanlığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütünün "Azerbaycan kasası" İse Özdemir ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan Salih Zeki Yiğit’i yurt dışında yakalanarak yurda getirildi.

FETÖ'NÜN AZERBAYCAN KASASIYDI

FETÖ üyesi İsa Özdemir, 1997'de Bakü Devlet Üniversitesi'ni bitirdi. Terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüten Özdemir'in, FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" olarak da görev yaptığı bildirildi. Bakü'de terör örgütü adına inşaat sektöründe paravan faaliyet yürüten Avro 2000 firmasının sahibi olan Özdemir hakkında Ankara İkinci Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kaydı bulunuyor.

DARBE SONRASI YURT DIŞINA KAÇTI

Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit'in ise Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi. İş adamlarından "himmet" adı topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer eden Yiğit'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesi'nce arama kararı bulunuyor.