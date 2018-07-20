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MİT'in paketlediği FETÖ'nün kasası tutuklandı

MİT'in Azerbaycan'da düzenlendiği operasyonla enselenen ve Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Azerbaycan kasası İsa Özdemir tutuklandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 18:20
MİT'in paketlediği FETÖ'nün kasası tutuklandı

MİT Başkanlığınca İstanbul'a getirilen İsa Özdemir, buradan Ankara'ya sevk edilmişti.

Özdemir, hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı tarafından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Özdemir'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabında artış olduğu ayrıca geçen yılın 6'ncı ve 7'nci aylarında toplam 650 bin dolar para transferi yaptığının belirlendiği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 18:20
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İsa Özdemir
  4. Mit

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