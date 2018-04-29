MİT'in operasyonundan rahatsız olan Kosova Başbakanı'na ülkesinden eleştiri!

Kosovalı eski milletvekili ve Fjala (Söz) Partisi Başkanı Gezim Kelmendi "İçişleri Bakanı ve İstihbarat Dairesi Müdürü'nün görevden alınması doğru bir uygulama değil" dedi.

Gezim Kelmendi, Diriliş Postası'ndan Durim Abazi'ye konuştu.

İşte o röportaj:

“ERDOĞAN'IN KOSOVA'NIN İÇİŞLERİNE KARIŞTIĞI DOĞRU DEĞİL”

Bazıları Erdoğan'ı Kosova'nın içişlerine karışmakla suçluyorlar. Bu operasyonun Kosova Dairesi İstihbaratı (AKI) ve Türk istihbarat servisi ile koordineli olarak yapıldığına bakılırsa, Erdoğan'ın Kosova'nın iç işlerine karıştığını düşünüyor musunuz?

Hayır, Erdoğan'ın Kosova'nın içişlerine karıştığı doğru değil. Erdoğan'ın isteği, Kosova ile Türkiye teröre karşı beraber çalışsın. Erdoğan'ın Kosova devletinin inşasındaki rolünü ve Kosova'nın farklı ülkelerden bağımsızlığının tanınması için lobi yaptığını dikkate alarak, Erdoğan, Kosova devlet yetkililerin terörle mücadelede işbirliği yapmasını istemesi ahlaki ve siyasi bir hakka sahip.

Savaş sırasında ve sonrasında, özellikle Kosova'nın bağımsızlığını tanıdıktan sonra, Türkiye'nin Kosova için ne yaptığını akılda tutarak, bazı Kosovalı siyasetçiler tarafından bu tepkinin doğru olduğunu düşünüyor musunuz?

Bazı Kosovalı siyasetçilerin Türkiye'ye karşı olan tepkisi doğru değil. Fakat bu siyasetçilerin Erdoğan'a karşı olan tepkisinden şaşırmamamız gerekiyor, çünkü bunlar haftalar önce iktidarın çıkarları için Karadağ'a 8 bin hektar bağışladı (hediye etti). Bu demek ki kendi devletini satarlarsa, Türkiye'yi hiç düşünmezler.

Bütün bu olanlar Kosova ile Türkiye arasında ilişkilerini etkileyecek mi? Yüzyıllardır inşa edilen bu kardeşlik ilişkiler etkilenecek mi?

Türkiye olan ilişkilerimiz diplomatik ve uluslararası ilişkilerden ötede bir şey. Kosova ve Türkiye yaklaşık 600 yıldır işbirliği yapmış ve bir arada yaşamıştır. Kosova'daki bazı siyasetçilerin istemesine rağmen, Kosova ile Türkiye arasında olan bu kardeşlik kolay kolay yok edilemez. Bunu birileri kabul edebilir veya etmeyebilir ama gerçek şu ki Türkler ve Arnavutlar kardeştir.

“KOSOVA BAŞBAKANI HARADİNAJ İLK KEZ YALAN SÖYLEMİYOR”

Kosova Parlamentosu'nda kurulan komisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu komisyondan ne bekleniyor?

Hiçbir şey beklenmiyor. Kozmetik bir komisyon, insanların gözüne girmek için kurulan bir komisyon.

Kosova Başbakanı Haradinaj, Arnavutlar'ın başkalarının devletin içişlerine karışmasına izin vermenin geleneği olmadığını söylüyor. Ama herkes biliyor ki Kosova kendi hükümetini bile kendi başına kuramıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kosova Başbakanı'nın ilk kez yalan söylediği değil, ancak son kez de olmayacak. Onu tanıdığımız için onun yalanlarını da biliyoruz.

Kosova İstihbaratı Dairesi'nin yayınladığı bir rapora göre FETÖ kendi üyelerini devletin ve özel kurumlara sokarak Kosova'yı ele geçirmeye çalışıyor ve bununla Türkiye ile Kosova arasında mevcut olan ilişkilerini bozmak istiyor? Bazı siyasetçilerin çocuklarını okuttuklarını bilerek bunu yapabileceklerini düşünüyor musunuz? Kosova halkı buna izin verir mi?

Bunula Kosova kurumları ve özellikle İçişleri Bakanlığı ve Kosova İstihbaratı ilgilenmeli, ancak FETO üyelerinin girişini engellemesinde ne kadar başarılı olacaklarını bilmiyorum.

“İSTİHBARAT MÜDÜRÜNÜN GÖREVDEN ALINMASI DOĞRU BİR KARAR DEĞİL”

İçişleri Bakanı ve İstihbarat Dairesi Müdürü'nün görevden alınmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyor musunuz?

Hayır bu doğru yapılan bir hareket değil. Fakat unutmayalım ki, Kosova'nın bu Başbakanı, iktidara geldiği günden beri, adaletsiz eylemlerde bulundu. Onun aldığı adil olmayan kararlardan birkaç tanesi de Karadağ'a 8 bin hektar bağışladı ve kendi maaşını ikiye katlamak istedi.

FETÖ'cülerin yakalanmasından sonra Erdoğan'a “diktatör” diyen oldu. Fakat Kosova'da ve dünyada Erdoğan’a baba diyen büyük bir çoğunluk var; Müslümanları koruduğu ve onlara sahip çıktığı tek lider olduğu için. Fikriniz nedir bu konuda?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye genelinde değil bütün dünyada büyük bir rol oynadığı doğrudur. Bu sebeple Kosova halkı dahil dünyada birçok halklar arasında onu seviyor ve Erdoğan'ı lider olarak görüyorlar.