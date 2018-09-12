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MİT'in başarılı operasyonu sonrası CHP'den açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in, MİT'in operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinden getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:57
MİT'in başarılı operasyonu sonrası CHP'den açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Reyhanlı saldırısının failinin yakalanmış olması fevkalade önemli bir gelişme. Çünkü 53 insanın hayatını kaybettiği saldırı, hepimizin hafızalarında derin bir iz ve yara bırakmış bir saldırıdır." dedi.

Çeviköz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, konuşmasına, 12 Eylül darbesinin 38'inci yılında, askeri veya sivil, demokrasiyi ortadan kaldıran her türlü darbe veya darbe girişimine karşı olduklarını vurgulayarak başladı.

"UMARIM İFADESİ DOĞRUDUR"

Çeviköz, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Suriye'de MİT operasyonuyla geri getirildi. Nazik, ifadesinde 'Bu talimatı Suriye istihbaratından aldığını' söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye bundan sonrası için nasıl davranmalı?" sorusuna Çeviköz, şu yanıtı verdi:

"Reyhanlı saldırısının failinin yakalanmış olması fevkalade önemli bir gelişme. Çünkü 53 insanın hayatını kaybettiği saldırı, hepimizin hafızalarında derin bir iz ve yara bırakmış bir saldırıdır. Umarım ilk ifadelerinde söyledikleri doğrudur. Çünkü daha evvel olaya karışmış ve yakalanmış olan teröristlerden bir tanesi de 'aslında operasyonu Nazik ile iki MİT görevlisinin kendisine verdiğini' iddia etmişti. Bu defa Yusuf Nazik başka bir ifadede bulunuyor. Umarım bu ifadesi doğrudur."

"Saldırı talimatı Suriye istihbaratından geldiyse, Türkiye nasıl bir pozisyon almalı?" sorusunu Çeviköz, "Eğer biz, Suriye ile diyaloğumuzu kesmemiş olsaydık ve Suriye ile 2011 yılında tekrarlamış olduğumuz 1998'den beri süren Adana Mutabakatı'nın ruhunu canlı tutabilseydik, iki ülke arasında karşılıklı olarak birbirlerine karşı herhangi bir terörist faaliyette bulunulmaması konusunda çok önemli bir iş birliği sağlayabilirdik. Bundan sonra aranması gereken, böyle bir iş birliği ruhunun yeniden nasıl canlandırılacağı olmalıdır." diye yanıtladı.

"Yusuf Nazik'in ifadeleri doğruysa, Türkiye'nin buna bir karşılık vermesi, Suriye istihbaratına, rejimine bir yaptırım yapması gerekmiyor mu? CHP bu konuda ne söylüyor?" sorusu üzerine Çeviköz, "Suriye ile bizim ilişkimiz, istihbarata yaptırım uygulayabilecek bir durumumuz var mı? Eğer bir diyaloğumuz olsaydı, konuşabildiğimiz takdirde dile getirebilirdik. Bir diyalog olmadığına göre bu ifade kendi içinde bu şekilde kalmak durumunda." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:57
  1. Adana
  2. CHP
  3. Yusuf Nazik
  4. MİT
  5. Ünal Çeviköz

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