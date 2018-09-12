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MİT'in büyük operasyonun detayları nefes kesti

MİT, 2013'te Hatay Reyhanlı'da 53 vatandaşımızı şehit eden terörist Yusuf Nazik'i 5 yıl boyunca izledi. Esed güçlerinin koruduğu terörist, en güvenli hissettiği anda başarılı bir operasyonla yakalandı. TSK, Nazik'in Türkiye'ye getirilmesinde MİT'e yardımcı oldu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:29
MİT'in büyük operasyonun detayları nefes kesti

2013 yılın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 vatandaşımızın şehit olduğu bombalı saldırının planlayıcı terörist Yusuf Nazik, MİT'in 5 yıl takibinin ardından başarılı bir operasyonlar Suriye'nin Lazkiye kentinde enselendi. Nazik, Suriye istihbaratının emriyle gerçekleştirdiği Reyhanlı saldırısı sonrasında, Esed tarafından koruma altına alınmıştı. Operasyonun detayları ise nefesleri kesti.

İşte müthiş operasyonun detayları;

Lazkiye, rejim askeri birlikleri, kolluk güçleri ve muhaberat servisi tarafından kontrol altında tutulan bir kent. Rus radarları tarafından 24 saat izlenen kentte giriş ve çıkışlar sıkı bir denetime tabi tutuluyor.

MİT, Reyhanlı saldırısından sonra Yusuf Nazik'i Lazkiye'nin merkezinde buldu ve o tarihten itibaren izlemeye aldı. Kahraman MİT mensupları, uzun süren sabırlı bir çalışmayla terörist Nazik'in günlük rutinini belirledi.

Esed güçlerinin koruması altında kendini güvende hisseden Nazik'in günlük yaşamına ilişkin açıklar tek tek tespit edildi. Aylarca takibe alındı. Ardından operasyonun düğmesine basıldı. Terörist Yusuf Nazik, Lazkiye'nin şehir merkezinde düzenlenen başarılı bir operasyonla paketlenerek Türkiye'ye getirildi.

TSK DESTEK VERDİ

Türkiye sınırına 90 kilometre mesafede olan Lazkiye'den Türkiye'ye getirilmesi en az operasyon kadar ince düşünüldü. TSK, Nazik'in getirilmesinde MİT birimlerine destek verdi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 12:29
  1. Hatay
  2. Yusuf Nazik
  3. MİT
  4. Reyhanlı

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