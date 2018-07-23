MİT'in başına getirileceği iddia edilen Gürsel Dönmez kimdir?

Gürsel Dönmez 1 Temmuz 1964 tarihinde Kırcaali'de dünyaya geldi. Ailesi, 1969 yılında Bulgaristan'dan Türkiye’ye iltica edip Bursa’ya yerleşti. Sakarya Arifiye Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü. 1987 yılında Viyana'ya gitti.

Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 1993-1998 yılları arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Genel Sosyoloji Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

28 Şubat sürecinde görevinden istifa etti. Viyana’da öğretmen ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bir süre özel sektörde yönetici ve MÜSİAD Avusturya Genel Sekreteri olarak çalıştı.

Yeni Şafak gazetesinin kuruluş yıllarında dış politika konularında köşe yazıları yazdı. 2001-2009 arasında Euro Agenda - Avrupa Günlüğü dergisinin yayıncılığını ve editörlük görevini yürüttü. Hayatının 22 yılını Viyana’da geçirdi. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya Başkanlığı yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü.

2009-2015 arasında Başbakanlık bürokratı olarak, Balkanlar ve Yurtdışı Türkler konularında üst düzey diplomatik görevlerde bulundu. Nisan 2015'de AK Parti Bursa milletvekili adayı oldu.

Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Gürsel Dönmez'in yayınlanmış birçok makale ve kitapları bulunmaktadır. Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Ekonomi, Tarih, Kültür, Felsefe ve Edebiyat alanlarında büyük birikim sahibidir.

HAKAN FİDAN'IN YERİNE GETİRİLECEK İDDİASI

Son günlerde medyada çıkan haberlerde Gürsel Dönmez'in MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yerine getirileceği iddia edildi.

Yurt gazetesi yazarı Adnan Bulut, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağını yerine de Gürsel Dönmez'in getirileceğini yazdı.

Gazeteci Adnan Bulut şunları yazdı:

"Hakan Fidan yeni dönemde ne yapacak? Benim Ankaralı ‘tombul kuş’ dün yine kondu pencereme. Adı ve yapısı değişen MİT’te Hakan Fidan dönemi kapanıyor gibi gözüküyor. Erdoğan, şimdiye dek hep arkasında durduğu Hakan Fidan’ı nerede değerlendirecek veya değerlendirecek mi belli değil şimdilik. Belki de bellidir de biz bilmiyoruz. Ama MİT Başkanlığı’na kimin geleceği hemen hemen belli olmuş. Başbakanlık’ta Başdanışmanlık ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulunmuş bir isim bu. Yeni Şafak Gazetesi’nde dış politika yazıları yazan, daha önce kıl payı milletvekili seçilemeyen bir ismi ben buradan tarif etmiş oldum. İşin meraklıları kısa bir araştırmayla bu isme ulaşır. İzleyelim, görelim."

Bulut'un işaret ettiği isim ise Gürsel Dönmez. Başbakanlık Başmüşavirliği de yapan Dönmez, 7 Haziran 2015 seçiminde AK Parti Bursa listesi 11. sırasındaydı. AK Parti o seçimde 10 milletvekili çıkarınca sınırda kaldı ve Başbakanlık’taki görevine Başmüşavir olarak geri döndü.