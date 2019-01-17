Mithat Özdemir kimdir?

Mithat Özdemir Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı olduğu son dakika olarak açıklandı. Saadet Partisi 67 belediye başkan adayını daha açıkladı. Açıklanan iller arasında Kırklareli de yer aldı. Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı Mithat Özdemir adaylığının kendisine iletilmesinden sonra bir teşekkür açıklaması yaptı.

Saadet Partisi'nin Kırklareli belediye başkan adayı Mithat Özdemir yaptığı açıklamada, “Milli Görüşün tek adresi Saadet Partisimizin Kırklareli Belediye Başkan Adaylığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Bizlere güvenerek bu onurlu görevi ve sorumluluğu veren, başta Muhterem Genel Başkanım Sayın Temel Karamollaoğlu Beyefendiye, Bölge Sorumlularımız Sayın Yılmaz Bayat ve Sayın Arslan Ateş Beylere, İl Başkanımız Sayın Salih Mehmet Aydın Beye, İl Yönetim Kurulu Üyelerimize ve bizlere güvenen tüm Milli Görüşçü kardeşlerime ve büyüklerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum.” İfadesini kullandı.