Mithat Körler, Belediye Başkanı Aktürk’ü ziyaret etti

Türkçe fantezi pop müziğin önemli isimlerinden, efsane seslerinden Mithat Körler, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Aktürk’ü hem seçimdeki başarısı hem de seçim sonrası ulusal ve uluslararası çapta dikkat çeken organizasyonlara imza atması nedeniyle tebrik eden Mithat Körler, başarılarının devamını diledi. Kapadokya bölgesinin cazibesiyle tüm dünyada ilgi çektiğini, Ürgüp’ün bu konuda takdire şayan işler yaptığını belirten Körler, ülkemizin tanıtımına sağladığı katkılar için de Başkan Aktürk’e teşekkürlerini iletti. Şimdiye kadar 30’un üstünde albümde yer alan ses sanatçısı, bölgede gerçekleşecek sanatsal aktivitelerle bölgenin çehresinin tazeleneceğini dile getirdi.

Ziyareti ve hoş sohbeti nedeniyle Körler’e teşekkür eden Mehmet Aktürk, “sadece alt yapı değil, güzel ilçemizi sanatsal ve kültürel faaliyetlerle zenginleşen bir coğrafya yapmak üzere çalışıyoruz. Mithat Bey gibi uzun yıllar boyunca sesi ve sanatıyla gündemde olmuş değerli sanatçıların varlığı bizim en büyük zenginliğimizdir.” dedi.