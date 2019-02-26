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MİT 6 bin ihbarı operasyonu dönüştürdü

2018 senesinde, MİT'in internet sitesi üzerinden FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ ile ilgili gelen ve işleme alınan 6 bin ihbar operasyona dönüştürüldü.

26 Şubat 2019 Salı 09:39
MİT 6 bin ihbarı operasyonu dönüştürdü

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) internet sitesi üzerinden geçen yıl FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ ile ilgili gelen ve işleme alınan 6 bin ihbar operasyona dönüştürüldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, teşkilatın "www.mit.gov.tr" internet adresi, 2018'de bir milyonun üzerinde ziyaretçi tarafından tıklandı.

Siteyi ziyaret edenler, MİT'e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu.

6 bin operasyon

Başvurular ciddiyetle incelemeye alındı, terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik ihbar ve bilgilerden gerekli görülenlerle ilgili özel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda ihbarlardan 6 bini işleme alınarak ilgili güvenlik birimleriyle paylaşıldı ve operasyona dönüştürüldü. Bu sayede, FETÖ/PDY içindeki kripto bazı isimler tespit edilerek haklarında adli süreç başlatılırken PKK ve DEAŞ'ın yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmalarına ağır darbeler indirildi.

Kuruma gelen ihbar sayısında bir önceki yıla göre azalmanın olması dikkati çekti. Başarılı operasyonlarla örgütlerin zayıflamasının ihbar sayısının azalmasına neden olduğu belirtildi.

"MİT hakkımda bir soruşturma yürütüyor mu?" başvurusu

Olağanüstü Hal sonrası yasal düzenlemeyi içeren, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 30'uncu maddesine yeni fıkralar eklendi.

Böylece MİT, "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" kapsamı dışına çıkarıldı.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar geçen 7 aylık süreçte, "Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı? ", "MİT'in çalışma koşulları nasıl?", "Beni MİT'e alır mısınız?", "Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?" gibi sorular için 3 bin 262 bilgi edinme başvurusu yapıldı.

Bu kapsamdaki başvurulardan bin 504'üne cevap verildi.

MİT'in "e- müze"sine yoğun ilgi

Sitenin en çok ilgi gören bölümlerinden biri de Mart 2018'de erişime açılan "e-müze" oldu. Teşkilatın yaklaşık 100 yıllık geçmişine ait fotoğraflarının ve hikayelerinin sergilendiği MİT'in e-müzesinin ziyaretçi sayısı 9 ayda 22 bin kişiye ulaştı.

Kariyer ilanlarına yoğun ilgi

Öte yandan, milli güvenliği ilgilendiren pek çok çalışmaya imza atan MİT'te çalışmak isteyenler geçen yıl da teşkilata yoğun ilgi gösterdi.

Kuruma 2018'de iş başvurusunda bulunanların sayısı 2017 ile aynı oranda gerçekleşti.

15 Temmuz'dan sonra vatandaşın devlete hizmet etme isteğindeki artışın MİT'e yönelik iş başvurularına yansıdığı görülürken, başvurularda yaş ortalamasının 20-30 arasında olması dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:39
  1. www.mit.gov.tr
  2. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

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