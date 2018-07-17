MİT’den Fetullah Gülen operasyonu mu? | MİT terörist Fetullah Gülen'i paketleyip Türkiye'ye mi getirecek?

MİT, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde dillere destan operasyonları yapıyor. MİT, FETÖ’cü hainleri kaçtıkları ülkelerde paketleyip Türk adaletine teslim ediyor. MİT’in son FETÖ operasyonunda Azerbaycan kasası olarak bilinen İsa Özdemir yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti. Örgüt üyelerinin paketlenmesi FETO’yu korkuttu. Terörist Fetullah Gülen sıranın kendisine geldiğini artık anladı. Peki MİT Fetullah Gülen’e operasyon yapacak mı? Fetullah Gülen MİT tarafından paketlenip Türkiye’ye mi getirilecek?

TERÖRİST FETULLAH MİT KORKUSUNDAN ADETA ÖLDÜ

15 Temmuz hain darbe girişiminin azmettiricisi olan terörist Fetullah Gülen, kuklası olduğu ABD’nin Pensilvanya eyaletinde diken üstünde yaşıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) son zamanlarda yaptığı birbirinden başarılı operasyonlar nedeniyle Fetullah Gülen’in geceleri uyumadığı, MİT tarafından paketlenip Türkiye’ye getirilmekten korktuğu bundan dolayı da yoğun bakıma alındığı gelen bilgiler arasında. Teröristbaşı Gülen yoğun bakıma alınmadan önce MİT korkusundan, terörist FETÖ mensuplarına “Dikkatli olun, paketlenirsiniz. Ulu orta dolaşmayın" çağrısının yaptığı öğrenildi.

MİT mensuplarının nefesini ensesinde hisseden vatan haini Fetullah Gülen’in Azerbaycan'da örgütün "Azerbaycan kasası" olarak bilinen İsa Özdemir ile Mersin’de fetö imamlığı yapmış olan Salih Zeki Yiğit’in başarılı operasyon neticesinde paketlenip Türkiye’ye getirilmesi üzerine sıranın kendisine geldiğini anladı. Türkiye ile ABD FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in iadesini konuşmak üzere geçtiğimiz günlerde ABD heyeti Türkiye’ye gelmişti. ABD heyetine FETO’nun iadesi konusunda Türkiye’nin kararlı duruşu bir kez daha ortaya konuldu. Önümüzdeki süreçte ABD’nin Fetullah Gülen’i iade etmemekte ısrar etmesi MİT’in Fetullah Gülen’i paketleme operasyonunu gerekli kılınabilir.

18 ÜLKEDEN 80 FETÖCÜ PAKETLENDİ

Bekir Bozdağ, MİT'in FETÖ operasyonlarına ilişkin ise 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü "paketleyip getirdiğini" söylemişti.

BAHÇELİ: TÜRKİYE DÜŞMANI TERÖRİSTLERİ YOK EDECEK BABAYİĞİT YOK MU?

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye düşmanı teröristleri yok edecek helal süt emmiş üç beş babayiğit yok mudur?" diye konuşmuştu.