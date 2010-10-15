MİT’çi Ataç’daAvcı mağduru

Avcı'nın Eskişehir'deki ofisinde ele geçirilen kayıtlarla ilgili MİT eski Dış Operasyonlardan Sorumlu Daire Başkan Yardımcısı Yavuz Ataç, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Savcı Kadir Altınışık'a ifade veren Ataç, yaklaşık yarım saat adliyede kaldı. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplamayan Ataç, ticari taksiye binerek adliyeden ayrıldı.



28 ŞUBAT’TAN KALMA KASETLER



Eskişehir eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın Devrimci Karargah örgütüne yardım ve yataklık suçlaması ile tutuklanması sonrası evinde çıkan 24 adet kasedin yasa dışı dinlemeler yolu ile elde edildiği ileri sürülmüştü. Savcılık, ev aramasında ele geçtiği ileri sürülen kasetlerin içeriğinde Mehmet Ali Birand, Fatih Altaylı, Ertuğrul Özkök, Enis Berberoğlu gibi gazeteciler, Mehmet Eymür gibi eski istihbaratçılar ve Ahmet Özal gibi isimlerin özel konuşmaları olduğunu açıklamıştı. Şu ana kadar ifade için adliyeye gelenlerden yanlızca Mehmet Ali Birand şikayetçi olmadı. İfade veren Habertürk Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Fatih Altaylı ise Mehmet Ali Birand’ın şikayetçi olmamasına dikkat çekerek ‘Birandı’ı anlamak mümkün değil’ diye konuşmuştu. 24 kasetteki ses kayıtlarında adı geçen 53 kişinin ifadelerinin alınmasına önümüzdeki günlerde de devam edilecek.