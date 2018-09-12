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MİT, Yusuf Nazik'i böyle paketledi! Başına çuval geçirdiler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Suriye'nin Lazkiye kentinde yürüttüğü nokta operasyonla, 2013 yılındaki Reyhanlı saldırısının planlayıcı olan Yusuf Nazik yakalayarak Türkiye’ye getirdi. Nazik’in yakalanma anına ilişkin görüntüler yayınlandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:39
MİT, Yusuf Nazik'i böyle paketledi! Başına çuval geçirdiler

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan ve 2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki, bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik, MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Türkiye’ye getirilen Nazik sorguya alındı.

Yusuf Nazik’in Suriye’nin Lazkiye kentinde MİT mensupları tarafından yakalanma anına ilişkin görüntüler yayınlandı. MİT tarafından uzun süre takip edilen Nazik başına çuval geçirilerek Türkiye’ye güvenli bir şekilde getirildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:39
  1. Hatay
  2. MİT
  3. Yusuf Nazik
  4. Suriye
  5. Reyhanlı

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