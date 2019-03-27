MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK elebaşı Cemil Bayık’ın adamı Rıza Altun’u Kandil’de vurdu.
MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK elebaşı Cemil Bayık’ın adamı Rıza Altun’u Kandil’de vurdu.
27 Mart 2019 Çarşamba 10:56
MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK elebaşı Cemil Bayık’ın adamı Rıza Altun’u Kandil’de vurdu.
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