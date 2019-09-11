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MİT ve TSK’nin Kandil’deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.

MİT ve TSK’nin Kandil’deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:16
MİT ve TSK’nin Kandil’deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.

MİT ve TSK’nin Kandil’deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:16
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