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MİT ve TSK'dan Tunceli'de ortak operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:23
MİT ve TSK'dan Tunceli'de ortak operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyon sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:23
  1. Tunceli
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)

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