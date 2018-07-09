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MİT ve Özel Kuvvetler sahada! Karayılan ve Bayık paketlenecek

MİT ve Özel Kuvvetler uzun süredir teröristbaşı Murat Karayılan ve Cemil Bayık'a operasyon için sahada faaliyet yürütüyor. İki teröristin paketlenip, Türkiye'ye getirilmesi an meselesi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:22
MİT ve Özel Kuvvetler sahada! Karayılan ve Bayık paketlenecek

Milletvekilleri yemin etti ve Meclis’te yeni dönem başladı, bugün de Cumhurbaşkanı yemin edecek ve Türkiye yepyeni bir sistemle yoluna devam edecek. Dolayısıyla da dikkatler Ankara’da.

PKK'YI YOK ETME OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Yani ülke siyasi gelişmeler ve sonuçlarına odaklanmış durumda ancak bu diğer faaliyetlerin ötelendiği anlamına gelmiyor. Özellikle de teröre, teröristlere karşı yürütülen mücadele açısından. Çünkü o cenahta da PKK terör örgütü ve türevleri PYD/YPG’ye dönük “yok etme” operasyonu kesintisiz devam ediyor. Tabii bu noktada en çok merak edilenlerin başında da Mehmetçik’in geldiğini duyunca Kandil’den tüyen PKK’nın lider kadrosunun akıbeti var.

KARAYILAN VE BAYIK HER AN PAKETLENEBİLİR

Öncelikli beklenti de atıp tutan Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın paketlenip Türkiye’ye getirilmesi. Tıpkı Abdullah Öcalan ve Şemdin Sakık gibi. Ki bu yönde son derece önemli gelişmeler söz konusu. Hem Özel Kuvvetler ve MİT’in operasyonları hem de ABD’nin PKK’nın lider kadrosuna bakışı açından. Örneğin dün konuştuğum Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin, ABD’nin Karayılan ve Bayık’ı artık gözden çıkardığını ve teslim etme noktasında olduğunu söyledi. ABD’nin neden beklediğini de şöyle açıkladı:

“Daha zamanı gelmemiş olabilir. Şimdi siz Türkiye’nin ne yapacağını bilmiyorsunuz. ABD gibi ülkeler devamlı ellerinde koz tutarlar. ABD, Öcalan’ı niye verdi? O sırada o bölgeye harekat yapacaktı ve PKK’nın orda güçlü olması kendisi açısından sıkıntı yaratabilirdi. Ve Öcalan’ı verirken PKK’yı elinde tuttu. 2004’den sonra da tekrar güçlendirmeye başladı. Yani büyük devletler ellerindeki güçleri birden vermezler ama işlerini gördükten sonra büyük ihtimalle verirler.”

Şu an ABD’nin örgütün üyelerini ikna aşamasında olduğunu belirten Pekin, devam ediyor:

“Örgütün Kuzey Suriye’de bulunan SDG’nin büyük bölümünü teşkil eden YPG’nin içinde PKK’lılar da var. Önce bu konuda onları ikna etmesi lazım ki büyük ölçüde ikna ediyor, mesela Menbiç konusunda ikna etti. Şimdi de bu adamlar İran’la beraber diye teslim konusunda ikna edecektir. Yoksa Karayılan ve Bayık’ı verdiği zaman Suriye’nin kuzeyindeki o yapının parçalanmasından, korkar ABD. Onun için bunu ayarlaması lazım. Yani ABD en uygun zamanı bekliyor.”

MİT VE ÖZEL KUVVETLER UZUN SÜREDİR ÇALIŞIYOR

ABD Karayılan ve Bayık’ı teslim etmek için zemin mi hazırlıyor?

“Evet. Bunu iki türlü yapabilir, ‘gelin veriyorum’ demez. Türkiye zaten bu konuda hazırlık yapıyor, Özel Kuvvetler’in Kandil’de operasyonları devam ediyor. Büyük ihtimalle  ABD ‘bu adamlar şurada’ diye haber gönderir, istihbarat kolaylığı sağlar, hatta buna İsrail de katılabilir. Türk Özel Kuvvetleri de gider alır adamları. CIA bunları anbean takip ediyor. Karayılan ve Bayık bazen Süleymaniye ya da Erbil’e iniyor veya İran tarafına geçip köylerde dolaşıyorlar. Şemdin Sakık’ta nasıl oldu? Erbil’den dağa doğru giderken muhafızlar yanından ayrılıverdi arkadan da Özel Kuvvetler geldi aldı götürdü adamı. Bunları ayarlarlar...”

Karayılan, Bayık konusunda her an bir sürpriz gelişme olabilir yani?

“Özel Kuvvetler, MİT uzun zamandır çalışıyor bu konu üzerinde. Adamların nerede olduğunu nereye gidip geldiğini takip ediyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde bu tip haberleri duyabiliriz...”

Bu bilgileri Tunca Bengin Milliyet gazetesindeki köşesinde paylaştı

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:22
  1. Ankara
  2. murat karayılan
  3. cemil bayık
  4. operasyon
  5. MİT

YORUM YAZ

  • serhatserhat8 dk önce
    sübyancı sapıklar bunları hadım edelim......
  • nn23 dk önce
    DEMEKKİKİ KOCA ADA DAHA GİDECEKBUNLARİDA BİZİM PARALAR İMİZ LABESLEYECEK MİSİNİZGETİRMEYİN HAİNLERİ VURUN GİTSİNMEZARI OLSUN İNLERİ SERINGİTSİN
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