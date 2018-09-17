0553 313 94 23

MİT ve jandarmadan FETÖ'cülere operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri ortak operasyonla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cüyü yakaladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:23
MİT ve jandarmadan FETÖ'cülere operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen 7 zanlı, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) kaçmaya çalışırken yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi Ali Hoca Burnu mevkisinde ortaklaşa operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollardan İstanköy Adası'na kaçmaya çalıştıkları belirlenen, FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen O.T, N.O, S.O, N.T, A.T, Ö.A. ve R.A. yakalandı. Zanlıların yanında 5 de çocuk olduğu belirtildi.

TEKNE BEKLERKEN YAKALANDILAR

Sahilde kendilerini İstanköy'e götürecek tekneyi bekledikleri tespit edilen şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların, eski akademisyen ve milli eğitim personeli oldukları, FETÖ/PDY üyeliğinden meslekten ihraç edildikleri, bazıları hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Bodrum Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:23
  1. Muğla
  2. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  3. Yunanistan
  4. İstanköy Adası (Kos)
  5. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT)
  6. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  7. Bodrum Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan19 dk önce
    Bu hırsızların tamamının mal varlıklarına el konulmalı 40 yıldır devleti ve milleti soydular ..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye Kupası'nda fikstür belirlendi
  1. Türkiye Kupası'nda fikstür belirlendi
  2. TEM Otoyolu'nda çalışma: Tek şerit..
  3. Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu: 1 kişi..
  4. Bomba patladı! İşte Şenol Güneş'in..
  5. Süleyman Soylu'dan polislere müjde!..
  6. Gül yetiştirirken...
  7. Murat Şeker'e dolandırıcı şoku
  8. Marmaray Halkalı-Gebze hattında sona..
  9. Fransızların çoğu Emmanuel Macron'u..
  10. Şeker hastaları bol bol yürümeli
  11. BDDK'dan swap işlemleriyle ilgili duyuru
  12. Minik Alperen Sakin olayında flaş..
  13. Fransızlar 'Macron başarısız' dedi!
  14. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın acı..
  15. Özel okul teşvik ek yerleştirme ne..
  16. Mescid-i Aksa'da provokasyonlar..
  17. Kupada üçüncü tur programı belli oldu
  18. Temizlerken köpürte köpürte kirletmeyin
  19. Özel okul teşvik sonuçları 2018 sorgula
  20. Özel okul teşvik sonuçları açıklandı
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
TİGEM’e içkici müdire atandı
TİGEM’e içkici müdire atandı
Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı

Günün Karikatürü

16 Eylül 2018
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?