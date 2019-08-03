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MİT ve emniyetten ortak operasyon! O isim yakalandı

MİT ve emniyet tarafından düzenlenen ortak operasyonla Norveç'te sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK'lı terörist M.S. Bursa'da yakalandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
MİT ve emniyetten ortak operasyon! O isim yakalandı

PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu belirlenen terörist M.S, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerince düzenlenen ortak operasyonla Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Norveç'te PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.S, bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptı. PKK'lı terörist, örgüt iltisaklarının tespit edilebilmesi amacıyla MİT ve emniyet birimlerince takibe alındı.

PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden de sorumlu olduğu belirlenen M.S, yurt dışına kaçma şüphesi oluşması üzerine 27 Temmuz'da MİT ve Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da gözaltına alındı.

M.S, emniyetteki sorgusunun ardından 31 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
  1. Bursa
  2. mit emniyet

YORUM YAZ

  • Osmanli Kürdü Osmanli Kürdü 31 dk önce
    Ha söyle Adam olun yok öyle türk devlete ihanet karalama propagandasisonra tatile Türkiyeye gel yok hepisini teker tker toplayin Allah yar ve yardimciniz olsun

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