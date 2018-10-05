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MİT ve Emniyetten ortak operasyon!

İzmir'de, MİT ve Emniyet'in terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

05 Ekim 2018 Cuma 10:32
MİT ve Emniyetten ortak operasyon!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulunan, kent merkezi ve Menemen'deki korsan gösterileri organize ederek katılan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 21 zanlı yakalandı.

Kapılar koçbaşıyla kırıldı

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı. Bazı zanlıların kapıları açmayarak zaman kazanmaya çalıştığı, bu sırada suç delillerini yok etmeye çalışırken yakalandıkları belirtildi.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklanmış yayın, bir tabanca ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 21 zanlı, sağlık kontrolü sonrası İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:32
  1. İzmir
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