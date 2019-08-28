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MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak operasyon!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ terör örgütüne düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Bugün FETÖ'nün çok kritik bir ismi yakalandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak operasyon!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ terör örgütüne düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Bugün FETÖ'nün çok kritik bir ismi yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
  1. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
  2. FETÖ
  3. 15 Temmuz darbe girişimi

YORUM YAZ

  • Mit ve emniyetMit ve emniyet4 dk önce
    Bu başarılı operasyon şovlarından önce 15 temmuzdan önce darbe hazırlığını tespit edip önlereydi yao kadar insanın hayatına kabloluk şimdi ŞOV YAPMAZLARINADA GEREK KALMAZDI

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