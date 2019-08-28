MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak operasyon!
15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ terör örgütüne düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Bugün FETÖ'nün çok kritik bir ismi yakalandı.28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:02
15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ terör örgütüne düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Bugün FETÖ'nün çok kritik bir ismi yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı.
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