0553 313 94 23

MİT ve Emniyet'in yakaladığı FETÖ'cünün kim olduğu ortaya çıktı

MİT ve Emniyet'in düzenlediği ortak operasyonla Ankara'da yakalanan FETÖ'cü avukat Reşat Nazmi Oral'ın Kuleli Askeri Lisesi imamı olduğu ortaya çıktı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:46
MİT ve Emniyet'in yakaladığı FETÖ'cünün kim olduğu ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla Ankara'da yakalanan FETÖ/PDY üyesi avukat Reşat Nazmi Oral'ın, örgüt içinde üst seviyedeki mahrem imamlardan biri olduğu ortaya çıktı. Oral'ın 1989, 1990 ve 1991 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi imamı olduğu tespit edildi.

FETÖ askeri okul öğrencilerinin örgüte kazandırılmasında görevlendirdiği avukat Reşat Nazmi Oral'ın, mahrem yapılanmanın önemli isimleri arasında olduğu ifade edildi. Oral'ın 19 yıl sürdürdüğü mahrem imamlığı dönemiyle ilgili vereceği bilgilerin örgütün özellikle TSK'da gizli kalmış yapılanmasının ortaya çıkarılmasında etkili olacağı ifade ediliyor.

Kritik ilişkileri tespit edildi

ABD'de FBI tarafından yakalanan FETÖ'nün eski emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in üst aramasında Oral'ın çalıştığı Evrensel Hukuk Bürosu kartviziti çıktığı da belirlendi. Oral'ın örgütün üst düzey mahrem imamlarından olduğunun 2017 yılında belirlendiği ve bu tarihten itibaren arandığı belirlendi. Oral'ın ailesinin de FETÖ ile ilişkili banka, şirket ve okullarda bağlantısı olduğu tespiti yapıldığı öğrenildi. Oral'ın 1983 yılında örgüte katıldığı, ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2'nci Ordu ve avukat yapılanması imamı olarak faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

Tutuklanıp cezaevine kondu

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonları ile Oral, terörle mücadele ekipleri tarafından 29 Temmuz'da Batıkent'te yakalanarak gözaltına alındı. Oral, 9 Ağustos'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine kondu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:46
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. Milli İstihbarat Teşkilatı
  4. fetö
  5. Reşat Nazmi Oral

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Acquah’dan iddialı açıklamalar
    1. Yeni Malatyaspor’un yeni transferi..
    2. Red Bull Car Park Drift Dünya..
    3. Mersin'deki cinayetin firari zanlısı..
    4. Spot piyasada elektrik fiyatları
    5. Büyükşehir, suburcu caddesi esnafıyla..
    6. İran petrol tankerinin Mersin..
    7. Ticaret Bakanı Pekcan ‘İhracat Ana..
    8. Kayseri’de mesleki yeterliliğe ilişkin..
    9. Başkan Şeylan muhtarlarla istişare..
    10. Otomobilin çarptığı belediye işçisi..
    11. ANALİZ - İsrail sağında seçim..
    12. FETÖ'nün suikast timini yakalayan..
    13. Dr. Mehmet Yavuz: “Sınırsız özgürlük..
    14. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    15. Savaş mağdurları el becerileriyle..
    16. Nice, Dolberg'i transfer etti
    17. Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi
    18. Erol Bedir'den Galatasaray maçı..
    19. Kırşehir, İl Spor Güvenliği toplantısı..
    20. Adıyaman'da korkutan yangın! 2 hektar..
    21. Jody Lukoki adım adım Konyaspor'a
    22. Erzurum’da koç başlı mezar taşları..
    23. Topçam şenlikleri sünnet şöleni ile..
    24. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    25. NTSO Başkanı Parmaksız 30 Ağustos..
    26. Kaymakam Küçük’ten Nazilli’ye sert..
    27. Kazada hayatını kaybeden öğretim..
    28. Beşiktaş’tan Mehmet Ekici açıklaması
    29. Büyük tartışmalara yol açtı! Su-57'den..
    30. Adnan Menderes Parkı, Efeler..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı