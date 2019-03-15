MİT TIR'larının ihbarcısı FETÖ imamı yakalandı 2014 yılında MİT TIR'larının durdurulması olayının ihbarcısı olan FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da yakalandı.

2014 yılında MİT TIR'larının durdurulması olayının ihbarcısı olan FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da yakalandı. AYRINTILAR GELİYOR

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