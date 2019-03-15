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MİT TIR'larının ihbarcısı FETÖ imamı yakalandı

2014 yılında MİT TIR'larının durdurulması olayının ihbarcısı olan FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da yakalandı.

15 Mart 2019 Cuma 11:09
MİT TIR'larının ihbarcısı FETÖ imamı yakalandı

2014 yılında MİT TIR'larının durdurulması olayının ihbarcısı olan FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da yakalandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:09
  1. Ordu
  2. mustafa ilhan
  3. MİT tırları
  4. FETÖ

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 17 dk önce
    Bu ne hız maşaAllah beş yılda!!!
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu18 dk önce
    oh ne güzel düzen ihbarci onlardan savcı onlardan asker onlardan fetocu polisler gerdemi kalır onlarda sahnede yerini alırlar ondan sonrada dürüstlükten bahsederler siyonist uşağı terörist ler.
  • demirchedemirche27 dk önce
    Asın Allah c.c aşkına asın bu salya sümüklü pe.evenk hoca bozuntusunun köpek müridini

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