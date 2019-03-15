MİT TIR'larının ihbarcısı FETÖ imamı yakalandı

2014 yılında MİT TIR'larının durdurulması olayının ihbarcısı olan FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da yakalandı.
15 Mart 2019 Cuma 11:09
2014 yılında MİT TIR'larının durdurulması olayının ihbarcısı olan FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da yakalandı.
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