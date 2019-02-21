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MİT tırlarına ilişkin davada düşme kararı

Aydınlık gazetesinde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin çıkan haberle ilgili iki sanık hakkında "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan açılan davanın düşürülmesine karar verildi- Mahkeme, kamu davasının "Basın Kanunu'nun suç tarihinde yürürlükte olan maddesinde öngörülen dört aylık süreden sonra açıldığı" gerekçesiyle düşürüldüğünü açıkladı- Heyet, sanıklar hakkında "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti

21 Şubat 2019 Perşembe 13:16
MİT tırlarına ilişkin davada düşme kararı

İSTANBUL (AA) - Aydınlık gazetesinde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin çıkan haberle ilgili iki sanık hakkında ''devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama'' suçundan açılan davanın düşürülmesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen kapalı duruşmaya, sanık Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile sanıkların avukatı ve Cumhurbaşkanlığı avukatı Özlem Bingöl'ün katıldığı öğrenildi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, kararını açıklamadan önce kapalılık kararını kaldırarak hükmünü okudu.

Mahkemenin kararında, sanıklar Mustafa İlker Yücel ve Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama'' suçundan kamu davasının 5187 sayılı Basın Kanunu'nun suç tarihinde yürürlükte olan 26/1. maddesinde öngörülen dört aylık süreden sonra açıldığının anlaşıldığı belirtilerek, bu nedenle sanıklar hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildiği bildirildi.

Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının karar kesinleşinceye kadar devamının kararlaştırıldığı aktarılan kararda, sanıklar hakkında "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan suç duyurusunda bulunulmasının hükme bağlandığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin haberin Aydınlık gazetesinde yayımlanmasıyla ilgili Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski İstihbarat Şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında ''devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:16
  1. Aydınlık Gazetesi
  2. Düşme
  3. HABER
  4. kamu davası
  5. MİT tırları

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