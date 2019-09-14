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MİT tırlarını durduran hain böyle ahkam kesmiş: Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz

MİT tırlarının durdurulması sırasında o dönem ilçe başsavcısı olarak görev yapan Yaşar Kavalcıoğlu'nun kendisine karşı koymaya çalışan görevlilere, "Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz." sözleriyle ahkam kestiği ortaya çıktı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:02
MİT tırlarını durduran hain böyle ahkam kesmiş: Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz

Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ait tırların Hatay Kırıkhan'da durdurulması sırasında o dönem ilçe başsavcısı olarak görev yapan Yaşar Kavalcıoğlu'nun, tırı hareket ettiren ve kendisine karşı koymaya çalışan görevlilere, "Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz." şeklinde sözler sarf ettiği belirlendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla MİT tırlarının durdurulması davasına bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçeli kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), sanıkların olay sırasındaki hareketlerine ve sürece ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi.

Gerekçeli karara bazı MİT mensuplarının tanık olarak alınan ifadeleri de girdi.

15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Tanık olarak ifadesi alınan bir MİT görevlisinin beyanına göre, Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasında eski Kırıkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu da yer aldı.

Yargılama sonunda "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" ile "FETÖ üyeliği"nden 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Kavalcıoğlu, eski özel yetkili Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman gelene kadar olay yerinde kaldı.

Tırların tekrar hareket etmeye başlaması üzerine Kavalcıoğlu, bu duruma sinirlenerek, kendisine karşı koymaya çalışan MİT görevlilerine yönelik "Buranın kralıyım, sizler benim kölemsiniz." ifadesini kullandı.

"Bizi birbirimize düşürmek istiyorlar"

MİT tırlarının fotoğraflarını da çeken Kavalcıoğlu, Şişman'ın bölgeye gelmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Eski savcı Şişman da tırın açılmasına ve MİT görevlilerinin kelepçelenmesine ilişkin talimatlar verdi.

Tanık MİT görevlisi, polislerin bu talimatları dinlemediğini, bir polisin ise kendisine "Bu tırı buradan kaçırın bizi birbirimize düşürmek istiyorlar." dediğini aktardı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:02
  1. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
  2. Hatay Kırıkhan
  3. Yaşar Kavalcıoğlu
  4. MİT tırlarının durdurulması
  5. Yargıtay 16. Ceza Dairesi
  6. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  7. MİT
  8. eski Kırıkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu
  9. eski özel yetkili Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman
  10. MİT tırları
  11. Eski savcı Şişman

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