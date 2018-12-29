MİT tarafından Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü öğretmen Mehmet Gelen Türkiye'ye getirildi.

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29 Aralık 2018 Cumartesi 13:04
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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 13:04
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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