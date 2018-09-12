Yusuf Nazik kimdir? Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'de yakalandı

MİT, Lazkiye'deki nokta operasyonda, Reyhanlı saldırısında Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayıp failleri yönlendiren Yusuf Nazik'i yakaladı. Peki Yusuf Nazik kimdir?

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı'nın organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla ele geçirilmesinin ardından güvenli yollar üzerinden Türkiye’ye getirilerek sorguya alındı.

YUSUF NAZİK REYHANLI SALDIRISINI İTİRAF ETTİ

Nazik’in ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca Nazik'in, Reyhanlı patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi.

'TÜRKİYE DEVLETİNDEN KAÇAMADIM, PİŞMANIM'

Sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf etti. Emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." ifadelerini kullandı.

Hatay-Reyhanlı saldırısının organizatörü olduğu ileri sürülen Yusuf Nazik Şam'da serbest kalmıştı. İstihbarat birimleri 11 Mayıs 2013’te, 52 kişinin öldüğü Hatay-Reyhanlı saldırısının organizatörü olduğu ileri sürülen Yusuf Nazik’in Şam Cezaevi’nden tahliye edildiğini ve yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu belirledi. Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen bombalı saldırıda 5'i çocuk 53 kişi hayatını kaybetmişti. 9 sanık hakkında 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 11 sanık hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "suçluyu kayırmak" suçlarından 20'şer yıla, iki sanık hakkında da "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Reyhanlı saldırısı sonrası görüntüler böyle kamuoyuna yansımıştı: