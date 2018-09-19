MİT sinyali kesti... Yakalandılar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesi’ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 muvazzaf astsubay gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan MİT Sinyal İstihbarat Dairesi’nde görevli askerlerin ifade ve teşhisleri doğrultusunda örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla 15 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı. Zanlıların, ifade işlemleri için emniyete getirildikleri öğrenildi.

FETÖ BAĞLANTILARINI MİT TESPİT ETTİ

Haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf askerlerden 5'inin MİT'te halen görevde oldukları, 10'unun ise daha önce görev sürelerini tamamlamalarının ardından kıtaya iade edildikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli oldukları belirtildi. Söz konusu muvazzaf askerlerin FETÖ bağlantılarının da MİT tarafından tespit edildiği öğrenildi.