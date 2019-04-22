MİT, Sincar’da ele geçirilen 4 PKK/KCK mensubunu Irak’tan Türkiye’ye getirdi Milli İstihbarat Teşkilatının yurtdışındaki PKK/KCK hedeflerine yönelik sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, Irak/Sincar’da ele geçirilen 4 PKK/KCK mensubu , 18Nisan 2019 tarihinde Irak’tan Türkiye’ye getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü TEMekiplerine teslimi sağlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının yurtdışındaki PKK/KCK hedeflerine yönelik sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, Irak/Sincar’da ele geçirilen 4 PKK/KCK mensubu , 18Nisan 2019 tarihinde Irak’tan Türkiye’ye getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü TEMekiplerine teslimi sağlandı.

Ele geçirilen teröristlerden V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ.(16) isimli teröristlerin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye’de silahlı eğitim alarak Suriye ve Irak alanında faaliyet yürüttükleri, bilahare Irak/Sincar alanına geçtikleri öğrenildi.

V.K. isimli teröristin, 2010 yılında PKK/KCK’ya katıldığı, Kuzey Irak’ta sözde Gareve sözde Haftanin alanlarında TSK’ya karşı düzenlenen eylemlerde aktif olarak yer aldığı son olarak Sincar bölgesinde faaliyet gösterdiği, Mart 2019 ayı içerisinde Sincar bölgesinde, Ezidi bir ailenin (11) yaşındaki engelli çocuğuna tecavüz ettiği ve bu nedenle PKK/KCK’nıntecavüz olayını örtbast etmek amacıyla örgüt mensubunu başka bir bölgede görevlendirdiği; tespit edildi.

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