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MİT personel alım 2018 | MİT personel alımı başvuru şartları

Milli İstihbarat Teşkilatı ülke güvenliği için Türkiye’nin en kritik kurumların başında gelmekte. Terör örgütlerine karşı yurt dışında yaptığı başarılı operasyonlarla göğsümüzü kabartan MİT personel alımı yapıyor. MİT alım başvuru şartları arasında yabancı dil bilmenin yanında KPSS şartı da aranıyor. İşte MİT alımlarına ilişkin son bilgiler ve MİT personel alım başvuru şartları ve detayları haberimizde…

12 Ekim 2018 Cuma 09:28
MİT personel alım 2018 | MİT personel alımı başvuru şartları

Milli İstihbarat Teşkilatı ülke güvenliği için Türkiye’nin en kritik kurumların başında gelmekte. Terör örgütlerine karşı yurt dışında yaptığı başarılı operasyonlarla göğsümüzü kabartan MİT personel alımı yapıyor. MİT alım başvuru şartları arasında yabancı dil bilmenin yanında KPSS şartı da aranıyor. İşte MİT alımlarına ilişkin son bilgiler ve MİT personel alım başvuru şartları ve detayları haberimizde…

MİT personel alımlarına ilişkin acıkama yaptı.  Millî İstihbarat Teşkilâtı çalışanları, ülkemizin ulusal güvenliğine ilişkin stratejilerin ve politikaların oluşturulmasında rol oynamaktadırlar. Meslek hayatları boyunca çalışanlarına iyi düzeyde mali ve sosyal haklar ile yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanları sağlayan MİT; bilgi, beceri ve yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz eşsiz bir kariyer fırsatı sunmaktadır. Sahip olduğunuz eğitim derecesi veya uzmanlığınızı sıra dışı bir kariyer ile geliştirmek, küresel tehdit ve fırsatların ülkemiz lehine yönetilmesinde sorumluluk üstlenmek istiyorsanız MİT Müsteşarlığına özgeçmiş bırakmak doğru bir tercih olacaktır. İstihbarat Uzmanları; Ülkemizin milli güvenliğine içten ve dıştan gelebilecek tehditlerin önlenmesi, terörizme karşı mücadele edilmesi, yabancı unsurlarca yürütülen istihbarat faaliyetlerine karşı koyulması, dış politika hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal, askeri ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi amacıyla istihbarat faaliyeti yürüten çalışanlarımızdır.

MİT personel alım başvuru şartları

Çok iyi derecede yabancı dil becerisine sahip olan İstihbarat Uzmanları, İstihbarat Akademisinde yürütülen teorik ve uygulamalı eğitimler ile saha eğitimlerinden sonra Teşkilatın yurt içi veya yurt dışı ünitelerinde görevlendirilmektedir.

Temel Gereklilikler;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak (yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır), /Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini taşıyor olmak;

Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden; YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puan almak ya da KPSS’nin yabancı dil bölümünde en az 48 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak, Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS/KPDS kapsamında bulunan dillerin birinden 70 veya üzeri puan almak ya da YDS/KPDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak, Bulunduğu yabancı ülkenin resmi dilinde en az 3 öğretim yılı olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim görmüş olmak ve bu dilde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak, Analitik zekâ, yaratıcı düşünebilme, yönetme – yönlendirme, yüksek sorumluluk bilinci, güçlü yazılı – sözlü iletişim becerisi, stres altında çalışabilme, detaylara önem verme, pratik ve hızlı düşünebilme, uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak, MİT Müsteşarlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Müsteşarlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır). Arapça Dil Uzmanları; okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma, konuşma ve çeviri becerilerine iyi derecede sahip çalışanlarımızdır.

 

Temel Gereklilikler; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak; Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere Arapça dilinde YDS/KPDS’de 60 veya üzeri puan almış olmak, Arapça konuşulan ülkelerde en az 1 yıl bulunmuş olmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak, Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Arapça Mütercim-Tercümanlık lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak, Güçlü yazılı – sözlü iletişim becerisi, yüksek sorumluluk bilinci, detaylara önem verme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak, MİT Müsteşarlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Müsteşarlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır).

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:28
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