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MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:20
Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:20
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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