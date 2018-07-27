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MİT FETÖ'cü Veysel Akçay'ı yakaladı! Veysel Akçay kimdir?

MİT firari FETÖ mensuplarının kabusu olmaya devam ediyor. Azerbaycan'da iki FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getiren MİT mensupları, son operasyonunu Moğolistan'da yaptı. Moğolistan’daki FETÖ okullarının Genel Müdürü Veysel Akçay paketlendi. Peki FETÖ'cü Veysel Akçay kimdir?

27 Temmuz 2018 Cuma 15:46
MİT FETÖ'cü Veysel Akçay'ı yakaladı! Veysel Akçay kimdir?

MİT firari FETÖ mensuplarının kabusu olmaya devam ediyor. Azerbaycan'da iki FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getiren MİT mensupları, son operasyonunu Moğolistan'da yaptı. Moğolistan’daki FETÖ okullarının Genel Müdürü Veysel Akçay paketlendi. Peki FETÖ'cü Veysel Akçay kimdir?

MİT FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyonu da 8 bin kilometre uzakta gerçekleştirdi. Moğolistan'ın Başkenti Ulanbatur'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yapan Veysel Akçay, Moğolistan istihbaratının da desteğiyle gözaltına alındı. FETÖ’cü müdürü Türkiye'ye getirmek üzere özel bir uçağın Ulanbatur’a gönderildiği öğrenildi. MİT görevlilerin yanlarında Akça ile birlikte yurda gelmeleri bekleniyor.

MİT mensupları Azerbaycan'da örgütün "Azerbaycan kasası" olarak bilinen İsa Özdemir ile Mersin’de fetö imamlığı yapmış olan Salih Zeki Yiğit’in başarılı operasyon neticesinde paketlenip Türkiye’ye getirmişti. Özdemir ve Yiğit çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:46
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