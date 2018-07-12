MİT kumpası soruşturmasında 24 gözaltı kararı! Elebaşı Gülen de listede
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyete sızdırdığı isim, dönemin polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in yürüttüğü 7 Şubat 2012'de gerçekleşen MİT'e yönelik kumpas operasyonuna ilişkin savcılık tarafından 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.12 Temmuz 2018 Perşembe 10:04
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıTerör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİTMüsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün sözde "MİT imamı" Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
GAZETECİ MUSTAFA GÖKKILIÇ DA YAKALANDI
Şüphelilerden 5'inin firari olduğu, 10'unun ise FETÖ kapsamında başka dosyalardan tutuklu bulunduğu belirlendi.
Emniyet ekipleri, 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da bulunduğu 6 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Bu arada cezaevinde bulunan ve hakkında işlem yapılması istenen 10 şüphelinin emniyet müdürlüğüne getirilmesi istendi.
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