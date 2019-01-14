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Darbeci hainleri MİT korkusu sardı! Başka ülke arıyorlar

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra helikopter ile Yunanistan'a kaçan 8 darbeci hainin Türkiye'ye iadesi kabul edilmemişti. Yunanistan'ın iltica hakkı verdiği FETÖ'cü hainler için başka bir ülkeye gitmeleri için müzakere yürüttüğü ileri sürüldü. FETÖ'cülerin MİT'in başarılı operasyonlarında da çok korktuğu için gidecekleri ülkelerden kaçırılmalarına karşılık güvence istedikleri ileri sürüldü.

14 Ocak 2019 Pazartesi 08:08
Darbeci hainleri MİT korkusu sardı! Başka ülke arıyorlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 eski askerin, başka bir ülkeye gitmeleri için müzakere yürütüldüğü ileri sürüldü.

Yunanistan'ın Real News gazetesinde yer alan haberde, FETÖ üyesi darbeci askerlerin gönderilebileceği bir ülkenin bulunmasına yönelik çabaların sürdüğü belirtildi.

Türkiye'nin kaçırma ihtimaline karşı güvence talep ediyorlar

Gazeteye göre, 8 eski askerden 4'ünün iltica işlemleri tamamlanırken, diğer 4'ünün nisan ayına kadar iltica haklarını kazanacakları ifade edildi.

İltica ile darbeci askerlerin seyahat belgesi alma hakkına sahipken bunun gerçekleşmediği vurgulanan haberde, neden olarak bazı ülkelerle "perde arkasında" yürütülen müzakerelerin bulunduğu belirtildi.

Gazete ayrıca, 8 eski askeri temsil edenlerin, söz konusu ülkelerle müzakerelerinde Türkiye'ye kaçırılma ihtimallerine karşı kesin güvence talep ettiklerini ileri sürdü.

Öte yandan, darbeci askerleri resmi veya gayri resmi yollardan kabul etmesi amaçlanan ülkelerin ise Avrupa dışında bir başka kıtada bulunduğu bilgisine yer verildi.

Darbeci askerlerin kırmızı bültenle aranması için Türkiye'nin İnterpol'e yazı yazdığını bildiren gazete, başka bir ülke aranmasında bu durumun da etkili olduğunu savundu.

Yunan yargısı türkiye'nin iade taleplerini reddetmişti

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere yönelik Türkiye'nin iade talepleri üç kez Yunan yargısı tarafından reddedilmişti.

Yunanistan'da Danıştay darbecilerin iltica taleplerinin onaylanmasına yönelik karar almıştı.

Darbeciler, 18 aylık gözetim altında tutulma sürelerinin dolmasının ardından, tutuldukları polis karakolundan çıkarılarak, yoğun güvenlik önlemleri altında gizli bir yere götürülmüştü.

Yunan basını daha sonra, darbecilerin askeri bir bölgede tutuldukları iddiasında bulunmuştu.

Türkiye'de devam eden mahkemede ise Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılandığı davanın savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 8 firari sanığın dosyasının ayrılmasını talep etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 08:08
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. 15 Temmuz darbe girişimi
  3. Yunanistan
  4. FETÖ

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