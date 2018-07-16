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MİT hangi cemaat ve tarikatın peşinde? İşte operasyon yapılacak tarikat ve cemaatler

FETÖ’den sonra şimdi de Adnan Oktar suç örgütünün inlerine giriliyor. Adnan Oktar örgütü de FETÖ gibi milletin dini duygularını istismar etti. Gazeteci Nevzat Çiçek son dakika açıklamasıyla bazı cemaat ve tarikatlara da operasyonun yapılacağını iddia etti. Çiçek, istihbarat birimlerinin tarikat ve cemaatler konusunda ciddi çalışma içinde olduğunu söyleyerek, tarikat, cemaat, vakıf ve dernek adı altında dini kullanarak dışarının maşalığını yapıyorsa, milli güvenliğe tehdit oluşturuyorsa bunlar tasfiye edilecektir." dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:08
MİT hangi cemaat ve tarikatın peşinde? İşte operasyon yapılacak tarikat ve cemaatler

FETÖ’den sonra şimdi de Adnan Oktar suç örgütünün inlerine giriliyor. Adnan Oktar örgütü de FETÖ gibi milletin dini duygularını istismar etti. Son operasyonlar sonrasında bazı cemaatlere yönelik operasyon yapılacak mı sorusu merak edilirken, Gazeteci Nevzat Çiçek son dakika açıklamasıyla bazı cemaat ve tarikatlara da operasyonun yapılacağını iddia etti.

BÜTÜN CEMAAT VE TARİKATLAR MASADA

Nevzat Çiçek cemaat ve tarikatlara yapılacak operasyonu için şunları söyledi: "Bu noktada iki şey söyleniyor. Islah edilebilir olanları varsa ıslah edelim. Çünkü sonuç itibariyle bunların mensupları var. Bir şeyi kapatmakla, yeraltına itmekle onu bitiremiyorsunuz. Ama ajanlık faaliyeti içine girmiş olan, milli güvenliği tehdit eden, dini bozma noktasında toplumun kılcal damarlarına kadar gitmiş olup bunu ve ticareti kullananlar varsa, bunlardan bir karar verme süreci istenecek. Nedir? Büyük bir ihtimalle ya tasfiyeleri ya küçülmeleri ya da asli unsurlarına dönmeleri istenecek. Türkiye’deki bütün tarikat ve cemaatler masadadır"

" İSTİHBARAT BİRİMLERİ TARİKATLARI YERLİ VE MİLLİ Mİ ONA BAKILIYOR"

İstihbarat birimlerinin cemaat ve tarikatlar konusunda ciddi çalışma içinde olduğunu söyleyen Çiçek, şunları söyledi: "Devletin istihbarat birimleri bu noktada çok ciddi çalışıyorlar. “Söz konusu tarikat yerli ve milli mi?” diye bakıyorlar. Gerçekten bir silsilesi varsa, toplum tarafından biliniyorsa, İslami öğretisi varsa ve bu ülkeye hizmetinde bir sıkıntı yoksa, burada bir sorun yok. Ama tarikat, cemaat, vakıf ve dernek adı altında dini kullanarak dışarının maşalığını yapıyorsa, milli güvenliğe tehdit oluşturuyorsa, dinin sahih kaynaklarını yerle bir ederek kendi anlayışını empoze etmeye çalışıyorsa, ümmete de ülkeye de herhangi bir faydası yoksa bunlar tasfiye edilecektir.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:08
  1. tarikat
  2. cemaat
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  4. adnan oktar

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