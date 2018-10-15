0553 313 94 23

'MİT görevlisiyim' diyerek dolandırıyordu! Enselendi

Mersin'de kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak, M.G. isimli vatandaşın 4 yıldır kayıp oğlunun terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu, oğlunu para karşılığında kurtarabileceğini söyleyerek dolandıran 1 kişi suçüstü yakalandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:41
'MİT görevlisiyim' diyerek dolandırıyordu! Enselendi

Mersin'de "MİT görevlisiyim" diyerek, M.G. isimli vatandaşın 4 yıldır kayıp oğlunun PKK'nın elinde olduğunu, oğlunu para karşılığında kurtarabileceğini söyleyerek dolandıran 1 kişi, suçüstü yakalandı. Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı

Edinilen bilgiye göre, 4 yıldan bu yana kayıp oğlunu arayan ve yasadışı örgütlere katılmış olmasından endişelenen M.G.isimli şahıs, N.G. adlı biriyle tanıştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak, müşteki şahsın oğlunun PKK'nın elinde olduğunu tespit ettiğini söyleyen N.G., çocuğu kurtarabileceğini, bunun için de resmi işlemlerde kullanmak üzere paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine M.G., güvendiği N.G.'ye 8 bin lira bedelinde 5 cumhuriyet altını verdi. Bir süre sonra M.G.'yi tekrar arayan N.G., çocuğu kurtarmak için PKK'ya para vermesi gerektiğini, bunun için de 10 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirtti. Bunun üzerine şahsın dolandırıcıolabileceğinden şüphelenen M.G., durumu Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği'ne bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şahsın açık kimliğini belirledi. Şüpheli şahsın parayı istediği adreste önceden önlem alan ekipler, şahsı parayı alırken suçüstü yakaladı.

Tutuklandı

Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.

Emniyet çıkışı gazetecilerin "MİT mensubuyum diyerek vatandaşı dolandırdığınız söyleniyor doğru mu?" sorusuna, "Yalan, iftira diyen" N.G., vatandaşın parasını aldığınız söyleniyor? sorusuna da, "Kimsenin parasını almadım" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 09:41
  1. Mersin
  2. pkk
  3. mit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fitch Ratings'den 'ticaret savaşı' açıklaması
    1. Fitch Ratings'den 'ticaret savaşı'..
    2. Türkmen Dağı’nda tek umut Türkiye!
    3. İçişleri açıkladı: Son bir haftada 848..
    4. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    5. Konya'da korkunç olay: Tarlada 2 erkek..
    6. Katil İsrail güçleri 22 Filistinliyi..
    7. Brent petrolün varili 81,26 dolar..
    8. Hanzala yüzünü vahdete dönecek!
    9. Ryan Babel'den veda sinyali! İşte yeni..
    10. İşsizlik ne kadar? Temmuz ayı işsizlik..
    11. “İran’a izin vermeyeceğiz!”
    12. Fenerbahçe'ye İslam Slimani müjdesi
    13. Avustralya'da köpek balığı tekneye..
    14. Galatasaray'da golcü krizi! Eren...
    15. İşsizlik rakamları açıklandı
    16. Peş peşe indirim açıklaması!..
    17. İşsizlik rakamları açıklandı! 88 bin..
    18. Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman..
    19. Samsun’da ’Dost’ isimli bir köpek..
    20. Bu hatayı 3 kez yapan yandı!
    Trabzon'da bulundu! Dünyanın en eskilerinden
    Trabzon'da bulundu! Dünyanın en eskilerinden
    Uygulamaya konuldu! 3 bin TL maaş alacaklar
    Uygulamaya konuldu! 3 bin TL maaş alacaklar
    Kaşıkçı'da arama krizi! Yine kabul etmediler
    Kaşıkçı'da arama krizi! Yine kabul etmediler
    Kılıçdaroğlu ve Kocaoğlu birbirine girdi
    Kılıçdaroğlu ve Kocaoğlu birbirine girdi
    İçişleri Bakanlığı hazırlık yapıyor! Yüzlerce muhtar görevden alınacak
    İçişleri Bakanlığı hazırlık yapıyor! Yüzlerce muhtar görevden alınacak

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Hatice Cengiz ABD yolcusu... Türkiye aleyhine kullanılabilir!
    Hatice Cengiz ABD yolcusu... Türkiye aleyhine kullanılabilir!
    "ABD vatandaşları dokunulmaz değildir"
    "ABD vatandaşları dokunulmaz değildir"