Kanlı saldırıyı Suriye planlamış

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik için, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) düğmeye bastı. MİT, Nazik'in bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentine filmleri aratmayan operasyon gerçekleştirildi. Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı'nın organizatörü Yusuf Nazik, MİT'in başarılı operasyonuyla gözaltına alındı. Nazik, güvenli yollar üzerinden Türkiye’ye getirilerek sorguya alındı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Nazik ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girdiğini itiraf etti. Ayrıca Nazik'in, Reyhanlı patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi. Sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf etti.

DEVLETTEN KAÇAMADIM

Emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak" dedi.

Öte yandan Yusuf Nazik’in, MİT tarafından Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye’ye getirildiğinin duyulmasının ardından 11 Mayıs Şehitleri Derneğinde bir araya gelen Reyhanlılar, birbirlerine sarılıp sevinç gözyaşı döktü.

BAŞARILI BİR OPERASYON OLDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’in, MİT’in operasyonuyla Suriye’nin Lazkiye kentinden getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, “MİT Başkanlığımızın başarılı bir operasyonu ile Reyhanlı saldırısının faili olarak aranan firari şahıs, Türkiye’ye getirildi ve yargı organlarına teslim edildi. Reyhanlı saldırısı bizim canımızı yakan, vatandaşlarımızı kaybettiğimiz acı bir hadiseydi. Failler elbette hak ettiği cezayı alacaktır. Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse, hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargıda hak edene hak ettiği cezayı verecektir” dedi.

İŞTE O MİT OPERASYONLARI

MİT, son bir yılda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) başta olmak üzere, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla çeşitli ülkelerde aranan firari teröristleri, ses getiren yurt dışı operasyonlarıyla yakalanarak yurda getirildi. İşte o operasyonlar.

29 Mart 2018’de MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

10 Nisan 2018’de FETÖ'nün Gabon yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal da MİT'in operasyonuyla ele geçirildi.

12 Temmuz 2018'de FETÖ'ye yönelik operasyon sonucu, terör örgütünün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir Azerbaycan'da, Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yaptığı belirlenen Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna'da yakalanarak yurda getirildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT tarafından 15 Temmuz'da Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi.

MİT, yurt dışındaki firari teröristlere yönelik son operasyonunu ise Suriye'nin Lazkiye kentinde yaptı. Operasyonda, 2013 yılında Reyhanlı’daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

REYHANLI’DA 53 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Gezi olaylarının hemen öncesinde, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018’de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yusuf Nazik’in de aralarında bulunduğu firari durumdaki 8 terörist ise kırmızı bültenle aranıyordu.

AİLELER MEZARLIĞA KOŞTU

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’in, yakalandığını duyan halk büyük sevinç yaşadı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, yitirdikleri sevdiklerinin mezarlarına koştu.