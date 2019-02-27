MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır." IHAAW172748-GEN/27-02-2019- MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır.

IHAAW172748-GEN/27-02-2019- MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır."27.02.2019 17:27:48TSINNNN

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