Misyonerlerin yeni hedefi genç dimağlar

Türk milletinin sahip olduğu manevi değerleri yıkmak ve toplumun sosyal dokusuna zarar vermek isteyen şer odaklarının çabaları devam ediyor. Özellikle Papaz Brunson’ın tutuklanmasının ardından Türkiye’deki faaliyetlerine hız veren misyonerler, gençliği tehdit ediyor. Halkı zehirlemek isteyen Hristiyan misyonerler özellikle Doğu ve Güneydoğu’da gizli olarak faaliyetlerini yürütürken, büyük şehirlerde ise popüler kültürün etkisinde kalarak aile bağları ve manevi değerleri zayıf olan gençleri hedef alıyor.

Gençlik sitelerine reklâm

Büyükşehirlerdeki gençleri etkilemek için daha önce parklarda bedava İncil dağıtan ve kiliseye gelen gençlere 100 dolar verdiği ortaya çıkan misyonerlerin son taktiği ise gençlerin yoğun olarak kullandığı internet siteleri üzerinden harekete geçmek oldu. Kutsalkitap.org isimli site üzerinden 20 çeşit Hristiyanlık propagandası yapan kitabı ve İncil’i ücretsiz olarak dağıtan misyonerler, söz konusu sitenin reklamını gençlerin yoğun olarak tıkladığı internet sitelerine vererek genç dimağları zehirlemeyi amaçlıyor.

Bedava kitap veriyorlar

“Beğendiğiniz kitapları formu doldurarak alabilirsiniz” başlığı ile internet sitesi üzerinden adrese kargolanan kitapları alabilmek için ise isim, soyisim, cep telefonu, e-mail adresi gibi kişisel bilgilerin doldurulması gerekiyor. Kişisel bilgiler karşılığında kitapları ücretsiz olarak adrese kargolayacaklarını belirten misyonerlerin, kitapları alan kişilerle direkt olarak iletişime geçebilecekleri bağlantıları neden istediklerine dair hiçbir bilgi sitede yer almıyor.