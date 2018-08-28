Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!

Misvak Dergisi, yayınladığı son karikatür ile Türkiye'nin sosyolojik bir sorununa parmak bastı. Sözde ülkelerini çok severek yıllardır İslami kesime 'Mustafa Kemal olmasaydı adınız Yorgo olurdu' diyerek zulmeden Kemalistlerin, 9 günlük bayram tatilini bulur bulmaz yurt dışına gitmelerini eleştirdi.



'O OLMASAYDI ADINIZ YORGO OLURDU' DİYENLER YUNANİSTAN'A GİDİNCE...



Karikatürde, 'Bayramda ne güzel İstanbul bom boştu oh misss' diyen çaycıya karşısındaki adam 'Ee Sivaslılar Sivas'a, Mardinliler Mardin'e, 'O olmasaydı adınız Yorgo olurdu' diyenler Yunanistan'a gidince haliyle kimse kalmadı' diyerek sözde kendilerini Türkiye'nin sahibi diğerlerini ise misafir ilan eden Kemalistlerin, buldukları ilk fırsatta tatillerini bile yurt dışında geçirmelerine atıf yapıyor.

