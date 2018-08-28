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Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!

Mizah dergisi Misvak, yayınladığı bir karikatür ile 'Mustafa Kemal olmasaydı adınız Yorgo olurdu' diyen ve sözde ülkesini çok seven Kemalistlerin bayram tatilinde yurt dışına çıkmalarını eleştirdi.

28 Ağustos 2018 Salı 14:50

Misvak Dergisi, yayınladığı son karikatür ile Türkiye'nin sosyolojik bir sorununa parmak bastı. Sözde ülkelerini çok severek yıllardır İslami kesime 'Mustafa Kemal olmasaydı adınız Yorgo olurdu' diyerek zulmeden Kemalistlerin, 9 günlük bayram tatilini bulur bulmaz yurt dışına gitmelerini eleştirdi.

'O OLMASAYDI ADINIZ YORGO OLURDU' DİYENLER YUNANİSTAN'A GİDİNCE...

Karikatürde, 'Bayramda ne güzel İstanbul bom boştu oh misss' diyen çaycıya karşısındaki adam 'Ee Sivaslılar Sivas'a, Mardinliler Mardin'e, 'O olmasaydı adınız Yorgo olurdu' diyenler Yunanistan'a gidince haliyle kimse kalmadı' diyerek sözde kendilerini Türkiye'nin sahibi diğerlerini ise misafir ilan eden Kemalistlerin, buldukları ilk fırsatta tatillerini bile yurt dışında geçirmelerine atıf yapıyor. 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 14:50
  1. Sivas
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. misvak dergisi
  5. kemalistler

YORUM YAZ

  • she-ezshe-ez1 sa önce
    ... bu karikatür tam noktasına vurmuş.
  • SelimSelim1 sa önce
    HAHAHA İYİ KAPAK OLMUŞ.
  • AkpartiliAkpartili1 sa önce
    Sadece yunanistana tatile çıksalar neyse! bütün bir Kurban bayramı boyunca "kurban katliamdır" diye cırlaya cırla burnumuzdan getirdiler Bayramımızı! Gerçekten olmasaydı olmazlar mıydı?
  • aaaaaaaaaa1 sa önce
    yaptığınız ....kısaca hoş değil sayın yeniakit.
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