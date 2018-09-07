0553 313 94 23

Mistura: Türkiye İdlib'teki sivilerin seslerini duyurmasını sağlayabilir

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, "Türkiye bölgede hem etkili hem de kimin nerede olduğunu biliyor ve sivillerin sesini duyurmasını sağlayabilir." dedi.

07 Eylül 2018 Cuma 21:07
Mistura: Türkiye İdlib'teki sivilerin seslerini duyurmasını sağlayabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'teki nüfusun çoğunluğunu oluşturan sivillerin seslerini duyurmak istediklerine işaret ederek, "Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İdlib'teki potansiyel bir felaketten endişe ettiklerini söyledi. Türkiye bölgede hem etkili hem de kimin nerede olduğunu biliyor ve sivillerin sesini duyurmasını sağlayabilir." diye konuştu.

Mistura, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) İdlib için düzenlenen oturuma ikinci kez telekonferans yöntemiyle bağlanarak, dün gece İdlib'teki kadınların toplanıp kendilerinin terörist değil, anne ve sivil olduklarını söylediklerini, mum yakarak gösteri düzenlediklerini belirtti.

Söz konusu gösteriden bir de fotoğraf gösteren Mistura, İdlib'teki nüfusun yüzde 98,5 ila yüzde 98,8'ini sivillerin oluşturduğunu vurguladı.

Mistura, sivillerin seslerini duyurmak istediklerine işaret ederek, "Siviller kendilerini teröristlerden ayırmak için seslerini yükseltebilir. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İdlib'teki potansiyel bir felaketten endişe ettiklerini söyledi. Türkiye bölgede hem etkili hem de kimin nerede olduğunu biliyor ve sivillerin sesini duyurmasını sağlayabilir." diye konuştu.

Staffan de Mistura, Türkiye ve Rusya'nın bir araya gelerek sivillerin sesini duyurabilecek bir plan hazırlayabileceklerini de vurguladı.

"Savaşsız bir Suriye istiyoruz"

Suriye'deki sivillerin yeterince acı çektiğini dile getiren Mistura, "Savaşsız bir ülke (Suriye) istiyoruz. İçinde yaşanabilir bir gelecek istiyoruz." dedi.

Tahran'da bugün Türkiye, İran ve Rusya arasında yapılan zirvenin de önemli olduğunu belirten Mistura, "Toplantının sonuçlarını henüz detaylı bilmiyoruz ama bildiğim Astana garantörlerinin zamana ihtiyaç duyduğu." diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 21:07
  1. İdlib
  2. Suriye
  3. türkiye
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’den lüks ev fiyatına oyuncak ev
    1. CHP’den lüks ev fiyatına oyuncak ev
    2. Vladimir Putin, Hamaney ile görüştü
    3. Çocuk egzaması bizde de artmaya başladı
    4. Barack Obama suskunluğunu bozdu
    5. Bartın'da AFAD personeli yaşlı hastayı..
    6. Irak'ın Basra kentinde sokağa çıkma..
    7. MHP'den 30 büyükşehirde ’ittifak’..
    8. Sizin dişiniz geç çıkmışsa onun ki de..
    9. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi,..
    10. Canlı yayın tuzağına İran'ın kendisi..
    11. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dikkat..
    12. Fibromyalji sendromu nedir?
    13. TSK'dan PKK'ya bir darbe daha!
    14. Usturlabı eski tekniklerle tekrar..
    15. SOLOTÜRK'ten Aydın'da gösteri uçuşu..
    16. Adana'da yıldırım düştü! 75 koyun...
    17. Terim: Yabancı oyuncu kuralının..
    18. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy:..
    19. Kilis'ten Suriye'ye askeri sevkiyat..
    20. Türkiye-Rusya maçının kanalı belli oldu!
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"