0553 313 94 23

Mississippi taşkınlarının hasar maliyeti 2 milyar doları aşacak

ABD’deki Mississippi Nehri’nin sularının taşması Iowa, Missuri ve orta batı Amerika’daki diğer eyaletlerde 2 milyar dolardan fazla maddi hasara yol açtı.

28 Haziran 2019 Cuma 16:27
Mississippi taşkınlarının hasar maliyeti 2 milyar doları aşacak

ABD’deki Mississippi Nehri’nin sularının taşması Iowa, Missuri ve orta batı Amerika’daki diğer eyaletlerde 2 milyar dolardan fazla maddi hasara yol açtı.


Kuzey Amerika sınırları içerisinde akan Mississippi Nehri’nin kış sonunda eriyen kar ve sık sık yağan şiddetli yağmurlar sonucu taşması Iowa, Missuri ve orta batı Amerika’daki diğer eyaletlerde maddi hasara yol açtı. Mississippi Nehri Şehirleri ve İlçeleri Girişimi (MRCTI) tarafından hazırlanan son raporlara göre, meydana gelen hasarı onarmanın maliyeti 2 milyar ABD dolarını aşacak. MRCTI İcra Direktörü Colin Wellenkamp, Mart ayında maliyetin 2 milyar dolara yakın olduğunu ancak tarım, üretim, denizcilik endüstrilerinde kaydedilen kayıplar göz önünde bulundurulduğunda kesinlikle 2 milyar doların üzerinde bir maliyet olacağını söylemişti.


ABD Tarım Bakanlığı, bölgelerde mısır ekilen arazinin 3 milyon dönüm azalacağını tahmin ediyor. Taşımacılık endüstrisi yetkilileri de yukarı Mississippi Nehri boyunca yapılan gönderilerin bu yıl yüzde 67 daha az olduğunu bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1. Lig kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret
    1. 1. Lig kulüp başkanlarından Nihat..
    2. Otomobil takla attı: 2 yaralı
    3. Sancaktepe’de pompalı tüfekle kadın..
    4. AB, Filistin'deki polis misyonunun..
    5. Bilgi edinme başvurusu sayısında azalış
    6. Gazi mahallesinde sıcak asfalt..
    7. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    8. ABD’li oyuncu Steven Seagal Türkiye’de
    9. Meral Akşener'e FETÖ soruşturması!..
    10. TOKİ 2019 İstanbul Silivri Alipaşa..
    11. Afyonkarahisar’da tarihi eser..
    12. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim..
    13. İnönü’de İlçe Güvenlik ve Muhtarlar..
    14. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi..
    15. Akçakoca Uluslararası Finduk Fest..
    16. Başkentte lezzet festivali
    17. Develi’de parklarda çim biçme ve..
    18. İç borçlanma stratejisi (2)
    19. 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve..
    20. Anne Koçaklı; “Kızımın cesedini..
    21. ABD'li aktör Steven Seagal, Türkiye'ye..
    22. Sokak müzisyenleri ilgi odağı oldu
    23. Meyve hangi öğünde yenmeli?
    24. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu..
    25. "Türkiye'ye satarlarsa karşılarında..
    26. Tayvanlı bürokrattan Gürkan’a ziyaret
    27. İDO’dan Tekirdağ ve adalara sefer
    28. Konuralp tarihi cazibe merkezi olacak
    29. "MİT tırları"nın durdurulması..
    30. CHP'li isimden Ekrem İmamoğlu'na çok..
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı