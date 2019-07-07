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Mişmişpark fuar alanına otobüs seferleri düzenlenmeye başladı

23.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:26
Mişmişpark fuar alanına otobüs seferleri düzenlenmeye başladı

23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat etkinlikleri ve Kayısı Festivali nedeniyle, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mişmişpark Fuar alanına otobüs seferleri düzenlenmeye başladı.


7 Temmuz Pazar gününden itibaren 14.00 - 24.00 saatleri arasında, her saat başı Kapalı Çarşı yanı Emekliler Parkı önünden Mişmişpark Fuar alanına otobüs seferleri düzenlenecek.


Otobüsler, emekliler Parkı önünden hareket ederek, Atatürk Caddesi, Mehmet Buyruk Caddesi güzergahını takip ederek, Çöşnük Kavşağından Çevre Yoluna devam edip, Mişmişpark Fuar alanı Girişine kadar gidecek ve yolcularını bırakarak geri dönecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayısı Festivali ve Fuarı süresince vatandaşların Mişmişpark Fuar alanına daha rahat bir şekilde ulaşmalarını temin etmek için 17-21 Temmuz tarihleri arasında güzergâha ek otobüsler ilave edilecek. 17 Temmuz Çarşamba gününden itibaren Merkez Emekliler Parkı önünden saat 17.00’de, Mişmişpark Fuar alanından ise saat 17.30’da her 10 dakikada bir karşılıklı olarak seferler yapacak. Karşılıklı seferler gece saat 24.00’e kadar devam edecek.


Öte yandan Üniversite hattında da otobüs ve trambus seferleri normal olarak devam edecek, isteyen vatandaşlar bu hattaki otobüs ve trambusleri kullanarak da Fuar Alanına gidebilecekler.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:26
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