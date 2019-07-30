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Misis’in turizme kazandırılması için çalışmalar hızlandı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, restorasyon ve kazı çalışmalarının sürdüğü Misis’te incelemelerde bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 15:26
Misis’in turizme kazandırılması için çalışmalar hızlandı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, restorasyon ve kazı çalışmalarının sürdüğü Misis’te incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, binlerce yıllık tarih ve kültür birikimi olan Misis’in Adana’nın turizmine kazandırılması için çalışmalara hız verdiklerini söyledi.


Misis’te yer alan tarihi kervansaray ve 2 adet su değirmeni restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çevre düzenlemesinin ardından, Misis’in Adana turizmine kazandırılması için çalışmalara da hız verildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çalışmaların sürdüğü Misis’te devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Vali Demirtaş, Misis’le ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Binlerce yıllık tarih ve kültür birikimiyle eşsiz bir şehir olan kentimizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri geleceğe taşımak ve ilimizin turizm altyapısını güçlendirme konusundaki çalışmalarımız devam edecek” dedi.


Başkan Kocaispir ise, Misis’te yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin turizm açısından da önemli bir merkez olacağını belirterek, “İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle yok olmaya yüz tutan su değirmenlerini, otantik yapısıyla toplum hayatına tekrar kazandırılarak özgün yapısı korunarak restore edildi. Ayrıca Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü bir yer olan Misis’te kazılardan elde edilen bulgulara göre buranın 7 bin yıllık bir geçmişi var” diye konuştu.


Yılda 2 dönem halinde Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam eden kazıların tarihe ışık tutacağını dile getiren Kocaispir, kazılardan çok önemli eserlerin çıkacağının tahmin edildiğini ve burada bulunan eserlerin bazılarının Adana Müzesi’nde sergilenmeye başladığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:26
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